OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 31 juillet

Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes convie ses supporters à Décines le vendredi 31 juillet à 10h, pour la première séance publique de la nouvelle saison.

À quelques semaines de la reprise du championnat, les Fenottes ouvrent grand les portes de leur camp de base. Le vendredi 31 juillet à partir de 10h, le GOLTC accueillera les supporters d'OL Lyonnes pour le premier entraînement public de la saison 2026-2027.

Un moment attendu par les fidèles du club, qui pourront profiter d'un contact privilégié avec les joueuses après une intersaison marquée par de nombreux mouvements dans les rangs de l'effectif.

Retrouvailles et nouveaux visages

Cette séance sera l'occasion de revoir les cadres de l'équipe, à commencer par la capitaine Wendie Renard, mais aussi de faire connaissance avec les recrues venues renforcer le groupe cette saison.

Les fans pourront observer les premiers automatismes mis en place par le staff, dans une ambiance conviviale, avant l'entame des compétitions officielles.

OL Lyonnes : inscription gratuite mais obligatoire

L'accès à la séance est gratuit, mais soumis à une inscription préalable, dans la limite des places disponibles, sur le site officiel du club féminin.