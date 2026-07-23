Actualités
Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions
Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 31 juillet

  • par Thomas Dioudonnat

    • OL Lyonnes convie ses supporters à Décines le vendredi 31 juillet à 10h, pour la première séance publique de la nouvelle saison.

    À quelques semaines de la reprise du championnat, les Fenottes ouvrent grand les portes de leur camp de base. Le vendredi 31 juillet à partir de 10h, le GOLTC accueillera les supporters d'OL Lyonnes pour le premier entraînement public de la saison 2026-2027.

    Un moment attendu par les fidèles du club, qui pourront profiter d'un contact privilégié avec les joueuses après une intersaison marquée par de nombreux mouvements dans les rangs de l'effectif.

    Retrouvailles et nouveaux visages

    Cette séance sera l'occasion de revoir les cadres de l'équipe, à commencer par la capitaine Wendie Renard, mais aussi de faire connaissance avec les recrues venues renforcer le groupe cette saison. 

    Les fans pourront observer les premiers automatismes mis en place par le staff, dans une ambiance conviviale, avant l'entame des compétitions officielles.

    OL Lyonnes : inscription gratuite mais obligatoire

    L'accès à la séance est gratuit, mais soumis à une inscription préalable, dans la limite des places disponibles, sur le site officiel du club féminin.

    à lire également
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : plus qu'une semaine avant de revoir les Lyonnaises

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 31 juillet 07:30
    Vincent Labrune, président de la LFP
    OL - Toulouse : ce que révèle le procès-verbal officiel de la LFP 22/07/26
    Sparta - OL : la billetterie du match aller ouvre ce jeudi à Prague 22/07/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Himbert en pleine confiance avant la reprise 22/07/26
    Quand Lyon passe la bague au doigt des champions du monde 22/07/26
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : Openda séduit par le projet sportif proposé par l'OL ? 22/07/26
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor attaque Kang en justice, 400 millions de dollars exigés 22/07/26
    Achraf Laaziri, latéral de l'OL
    OL - Mercato : Achraf Laaziri va signer à l'Ittihad Tanger 22/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - Mercato : Nabil Bentaleb serait sur les tablettes du club 22/07/26
    Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d'OL - PSG
    OL : Ernest Nuamah retrouve enfin le groupe de Paulo Fonseca 22/07/26
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL : Dorival, licencié après sa suspension ? 22/07/26
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    Mercato : Troyes prêt à rentrer dans la course pour Molebe (OL) ? 22/07/26
    Daryll Benlahlou quitte l'OL pour un prêt à Montpellier
    Mercato : Benlahlou quitte l'OL et rejoint Montpellier en prêt 21/07/26
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    Mercato : l'OL sur la piste d'un défenseur au Portugal ? 21/07/26
    Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation
    Où en est Wolfsburg avant d’affronter l’OL ? 21/07/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Tolisso rappelle "l’enjeu sportif et économique" d’être en Ligue des champions 21/07/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    Sombath : "Le temps est venu de tourner une page" à OL Lyonnes 21/07/26
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Wolfsburg : les Lyonnais vont retrouver Kumbedi vendredi 21/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut