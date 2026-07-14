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Sarah Rougeron, ancienne capitaine de la réserve d’OL Lyonnes (@Instagram de la joueuse)

OL Lyonnes : capitaine de la réserve, Sarah Rougeron quitte le club

  • par Gwendal Chabas

    • Cadre de la réserve d'OL Lyonnes, capitaine même, Sarah Rougeron a signifié la fin de son aventure au club. Elle sera restée cinq ans à l'Académie.

    Elle sort d'une grosse saison et pourrait avoir des prétendants à l'étage au-dessus. À 20 ans, Sarah Rougeron vient de boucler un exercice à 21 titularisations en D3 avec OL Lyonnes. Elle était même la capitaine de l'équipe, qui a terminé troisième du classement en 2025-2026. Dans l'antichambre des professionnelles, la défenseure a même effectué ses débuts chez les grandes lors des deux dernières journées de Première Ligue.

    Vers un nouveau projet

    Une année riche, avant un nouveau projet. En effet, la native de Romans-sur-Isère a indiqué sur son compte Instagram qu'elle quittait les Lyonnaises. Cela faisait cinq ans, depuis 2021 et les U15, qu'elle portait ces couleurs. "Je voulais dire un immense merci à ce club pour tout ce qu’il m’a apporté pendant toutes ces années. J’ai tout appris à Lyon, autant sur le terrain qu’en dehors. Il m’a fait grandir, évoluer et devenir la joueuse que je suis aujourd’hui", a-t-elle écrit. Elle en profite également pour remercier ses coéquipières, ses entraîneurs et l'ensemble des petites mains qui l'ont accompagnée.

    Où rebondira-t-elle ? Elle n'a pas encore communiqué sur sa future destination. Elle rejoint en tout cas le groupe des jeunes femmes qui n'ont pas passé le cap à OL Lyonnes et qui sont parties cet été : Lorna Chicha Douvier, Emilie Mece, Charline Coutel ou encore Lou Marchal.

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