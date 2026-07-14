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Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : une valse des entraîneurs inédite à laquelle l'OL n'a pas pris part

  • par Gwendal Chabas

    • 12 clubs de Ligue 1 sur 18 ont changé d'entraîneur cet été. Un bouleversement inédit au XXIe siècle. L'OL, lui, fait confiance à Paulo Fonseca.

    Du jamais vu. Au lancement du championnat fin août, il faudra faire un petit point sur les bancs de Ligue 1. En effet, beaucoup de têtes ont changé entre la saison 2025-2026 et le cru 2026-2027. Les clubs de l'élite, pour 12 d'entre eux, ont décidé de modifier leur staff, et notamment leur entraîneur. Il s'agit pour certains de choix après des résultats en deçà des attentes, ou de fin de cycle, avec l'idée de redémarrer sur de nouvelles bases. Jamais au XXIe siècle, même lorsque la division comptait 20 équipes, on n'avait assisté à une valse aussi importante. Le précédent record était de 9.

    Nous l'avions déjà détaillé dans ce sujet fin juin. LilleLensNiceToulouseAuxerreAngersLorient et Brest aborderont l'exercice 2026-2027 avec un nouveau technicien à leur tête. Récemment, Monaco, Marseille (avec Bruno Genesio), le Paris FC et Strasbourg ont officialisé leur coach pour l'exercice à venir. À titre de comparaison, nous avions observé seulement deux remplacements à l'été 2025.

    Une continuité bénéfique pour l'OL ?

    Six formations mises sur la stabilité. Logiquement, le PSG avec Luis Enrique et Rennes avec Franck Haise, arrivé en février 2026, ne bougent pas. Idem pour les promus Le Mans (Patrick Videira) et Troyes (Stéphane Dumont). Il y a eu quelques discussions autour de Didier Digard au Havre, alors que Mathieu Bodmer est parti, mais il reste bien en place en Normandie. Paulo Fonseca, lui, après la 4e place de l'an dernier, cherchera à faire au moins aussi bien en 2027.

    Un aspect positif pour l'OL dans sa course à la Ligue des champions ? Ça reste à voir, mais au moins le Portugais connaît son environnement, son groupe, et n'a pas besoin d'inculquer ses principes à ses troupes, hormis aux recrues. Maintenant, cette continuité devra porter ses fruits, ce dont nous n'avons pas l'assurance à l'instant T.

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