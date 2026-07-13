Affronter le Servette en amical, tout sauf une première pour l’OL

Ce mercredi à Bourgoin (18h30), l'OL affronte le Servette FC pour son troisième amical de l'été. Le voisin suisse ne sera pas une découverte puisque les deux clubs ont déjà croisé le fer à deux reprises en matchs de préparation.

Deux matchs, deux victoires. La préparation estivale a plutôt bien démarré pour l'OL et les joueurs de Paulo Fonseca. Il y a eu des buts, onze côté lyonnais, cinq côté adverse, et certaines performances individuelles ont attiré l'attention. Sauf que tout cela s'est tenu dans l'intimité du GOLTC, avec des rencontres à huis clos contre Mâcon 71 et le FC Saint-Gall. Alors le premier rendez-vous en public mercredi (18h30) à Bourgoin a tout d'un petit événement. Ce sera la seule sortie de l'OL dans la région et le club a donc choisi de poser ses valises à Pierre-Rajon, une fois de plus. Le Servette FC se présentera face à Corentin Tolisso et ses coéquipiers pour un troisième amical rhodanien.

Un précédent à Rajon en 2019

Dans ce match entre voisins alpins, il y aura certaines retrouvailles avec notamment Gérard Bonneau qui a quitté son poste en Suisse pour retrouver son club de cœur ou encore Timothé Cognat, formé à l'Académie et qui fait les beaux jours du club suisse depuis presque une décennie. Mais c'est surtout une affiche qui n'est pas une première dans une préparation estivale. Et encore moins à Bourgoin. L'OL et le Servette FC ont déjà croisé le fer dans l'Isère en 2019.

Le 13 juillet, Sylvinho dirigeait son premier match et cela s'était terminé par une défaite 2-1. Koné (2e) et Tasar (34e) avaient fait le break pour le Servette dès la première mi-temps avant que Martin Terrier ne réduise le score sur penalty (78e). Cet amical de 2019 n'était pas le premier entre les deux formations puisqu'il faut remonter au 7 juillet 2010 pour trouver trace d'un affrontement du côté de Tignes. Une victoire lyonnaise 3-1 avec un doublé d'Ederson et un but de "Bafé" Gomis.