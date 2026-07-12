Il a réalisé cette performance deux fois en quelques jours. Rémi Himbert est le premier Lyonnais à inscrire un triplé depuis Moussa Dembélé en décembre 2022.

Il n'est pas ici question de s'enflammer alors que la saison sera très longue. Néanmoins, les deux premières apparitions estivales de Rémi Himbert sont pleines de promesses. Le jeune avant-centre a inscrit deux triplés pour lancer son été contre le Mâcon 71 (5-2) et le FC Saint-Gall (6-3). De quoi forcément susciter une intrigue enthousiasmante autour du footballeur de 18 ans. On rappellera tout de même que ce n'est que de la présaison, et forcément, il faut savoir rester mesuré.

Cela ne lui octroie pas d'office une place dans le 11 par exemple, sachant que l'OL est toujours en quête d'un autre numéro 9. Cependant, il faut prendre le temps de constater la solide la performance. En effet, le natif de Saint-Avold est le premier Lyonnais à marquer trois fois en une rencontre de préparation depuis Moussa Dembélé.

C'était déjà en pleine Coupe du monde

L'ancien Rhodanien s'était signalé à trois reprises le 1er décembre 2022 lors d'une opposition contre le OH Louvain. Un match disputé en Espagne et remporté par les hommes de Laurent Blanc sur le score de 5-3. Alexandre Lacazette et Tetê avaient également trouvé la faille. Cela fait donc plus de trois ans et demi que cela n'était plus arrivé. D'une Coupe du monde à l'autre, serait-on tenté d'écrire à propos de cette statistique.