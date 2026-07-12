Cette saison, OL Lyonnes lance son abonnement "flex" qui permet d'assister à 8 rencontres. 4 affiches sont déjà incluses, avec notamment un choc contre le Paris FC et un match de Ligue des champions.

Le 18 juin, OL Lyonnes a lancé sa campagne d'abonnement pour 2026-2027. Plusieurs formules sont disponibles pour les supporters des Rhodaniennes. Cette saison, le club lance en plus une petite nouveauté. Le forfait "flex" qui permet d'assister à huit rencontres à domicile des joueuses de Jonatan Giráldez. Idéal si vous n'êtes pas certain d'aller à toutes les parties qui se joueront au Parc OL.

Comment fonctionne cette formule ? Vous avez quatre matchs au choix, les quatre autres étant imposés. Quelles sont les affiches obligatoires ? Le premier rendez-vous à domicile contre le Paris FC le week-end du 12 septembre. Une jolie opposition sur le papier entre les deux derniers finalistes de D1. Il y a également la réception du promu Saint-Malo (14/11), une partie de Ligue des champions et une autre face au FC Nantes fin mars.

De 45 à 85 euros l'abonnement

Ensuite, à vous de sélectionner les confrontations qui vous plairont. Cela peut même être la demi-finale, voire la finale du championnat au printemps 2027. Mais attention, si les coéquipières de Wendie Renard n'y participent pas, vous ne serez pas remboursé, et vous ne pourrez pas changer. Idem pour la Coupe d'Europe. La phase de classement et celle à élimination directe sont accessibles.

Le forfait est estimé à 45 euros pour les moins de 17 ans (soit 5,62 euros la place). Comptez 65 euros pour les 17-25 ans (8 euros le billet) et 85 euros en plein tarif (10,6 euros le ticket). À vous de faire le bon choix pour vivre les meilleurs duels.