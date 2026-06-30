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Salma Paralluelo face à Wendie Renard lors de FC Barcelone - OL Lyonnes
Salma Paralluelo face à Wendie Renard lors de FC Barcelone – OL Lyonnes (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Ligue des champions : avec OL Lyonnes, qui sont les autres clubs déjà qualifiés ?

  • par Gwendal Chabas

    • La moitié des équipes jouant la Ligue des champions sont connues. OL Lyonnes pourrait y croiser du beau monde.

    Ce n'était pas pour 2026. Revenu en finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes est tombé au mois de mai sur un FC Barcelone en réussite, pendant qu'il était confronté à ses propres limites. Résultat, un lourd revers 4 à 0 qui fait tache, alors qu'il a réalisé le triplé national cette saison. L'an prochain, les joueuses de Jonatan Giráldez comptent bien prendre leur revanche et remettre la main sur ce trophée européen. Début de l'aventure le 22 ou le 23 septembre. Le tirage au sort des six rencontres aura lieu à la rentrée, aux alentours du 4 septembre.

    OL Lyonnes sera dans le chapeau 1

    Mais quels adversaires les Lyonnaises vont-elles croiser ? Rappelons que, comme chez leurs homologues masculins, elles défieront deux membres de chacun des trois chapeaux. Les championnes de France seront dans le premier pot, comme le Barça, le Bayern München et Arsenal. En plus de ses quatre formations déjà qualifiées, nous avons Häcken, qui a remporté la Coupe d'Europe de l'UEFA, la Roma, Benfica, le Paris FC et Manchester City.

    Nous avons donc neuf des dix-huit participants à la phase de classement. Les neuf autres viendront des tours préliminaires. Cela concernera le PSG, la Juventus Turin, St. Pölten, le Real Madrid, Chelsea, Wolfsburg ou encore l'Inter Milan. Toutes ces équipes se départageront cet été.

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