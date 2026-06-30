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Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
Michele Kang, présidente de l’OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : le maire de Lyon voit d'un bon œil la prise de contrôle de Michele Kang

  • par Gwendal Chabas

    • Le rachat de l'OL par Michele Kang est bien perçu à la mairie de Lyon. Grégory Doucet s'en est ouvertement réjoui.

    Seul l'avenir nous dira si Michele Kang est définitivement parvenue à redresser le bateau à la dérive. D'abord prêteuse de John Textor, l'Américaine a pris les commandes de l'OL en tant que présidente en 2025, avant de l'acheter officiellement la semaine dernière. La voilà maintenant actionnaire majoritaire, en plus de détenir OL Lyonnes. Une arrivée au pouvoir et une sortie de l'ère Eagle Football, période qui a participé à plonger l'Olympique lyonnais dans une situation critique.

    Le bouleversement de la fin juin est donc du goût du maire de Lyon, Grégory Doucet. "Elle vient de faire la démonstration de son engagement et de sa fiabilité, a confié l'Écologiste ce mardi à L'ÉquipeC'est quelqu'un qui sait prendre des risques et qui assume ses positions. Je lui suis extrêmement reconnaissant : elle est venue avec un projet magnifique pour le football féminin et elle relève un défi qui n'était pas celui qu'elle pensait relever initialement, avec beaucoup de courage."

    "Faire avancer les deux formations au même niveau"

    L'édile, qui a remporté une seconde élection municipale en mars dernier face à Jean-Michel Aulas, a aussi évoqué OL Lyonnes. "Je sais, parce qu'on se parle régulièrement, que Michele (Kang) n'a pas du tout oublié son projet initial. Le fait qu'elle ait maintenant la main sur les deux équipes est aussi une formidable nouvelle, car on va pouvoir parler d'égalité, a-t-il affirmé. On va pouvoir faire avancer les deux formations au même niveau."

    La femme d'affaires avait confirmé qu'elle maintiendrait sa participation chez les championnes de France. Tout cela représente une "excellente nouvelle", ajoutait Grégory Doucet. Après les remerciements de Philippe Diallo, président de la FFF, Michele Kang a visiblement su convaincre aux différents échelons des institutions.

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