Bruno Genesio devrait bientôt devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien coach de l'OL va s'engager pour deux saisons avec le club phocéen, où il arrivera accompagné de plusieurs ex-Lyonnais.

Annoncée depuis plusieurs semaines, l'arrivée du technicien lyonnais se précise désormais. L'ancien entraîneur du LOSC, libre depuis la fin de son aventure lilloise, devrait prendre ses fonctions à la reprise de l'entraînement marseillais. Reste néanmoins à régler la situation d'Habib Beye du côté de la Commanderie.

Avec Bréchet, Farbos et Da Fonseca

Bruno Genesio ne débarquerait pas seul dans le sud. Jérémie Bréchet devrait notamment l'accompagner à Marseille. L'ancien défenseur de l'OL avait intégré le staff de Pierre Sage avant de rejoindre Lille l'été dernier aux côtés de Genesio. Dimitri Farbos, fidèle adjoint depuis son passage à Lyon, ainsi qu'Antonin Da Fonseca, ancien responsable de la performance dans le Rhône, font également partie des collaborateurs historiques du technicien français.

De retour dans le Sud, Bruno Genesio s'apprête à signer pour deux ans à l'OM. Formé à Tola-Vologe, joueur du club pendant dix ans, adjoint de 2011 à 2015 et coach de l'équipe première entre 2015 et 2019, il retrouvera l'Olympique lyonnais lors des deux "Olympicos" de la saison prochaine, le 13 décembre et le 21 mars.