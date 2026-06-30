Parti cet été du côté du Bayer Leverkusen, Afonso Moreira n'a pas oublié l'Olympique lyonnais. Le Portugais est récemment passé au centre d'entraînement de Décines afin de saluer une dernière fois les membres du club.

Sur Instagram, Lotfi Eladjabi, l'un des intendants de l'OL, a publié une photo aux côtés du joueur accompagnée d'un message adressé à l'ailier de 21 ans : "I wish you the best for the future my friend. See you soon". Soit en français : "Je te souhaite le meilleur pour la suite mon ami. À bientôt". Le cliché signé Tyler Morton qui a rapidement suscité de nombreuses réactions de supporters lyonnais, certains regrettant déjà le départ d'Afonso Moreira.

Un passage remarqué à l'OL

Arrivé à l'été 2025 en provenance du Sporting CP, l'attaquant n'aura passé qu'une saison entre Rhône et Saône. Le Portugais s'est néanmoins imposé comme l'une des révélations de l'exercice 2025-2026, disputant 35 rencontres toutes compétitions confondues pour huit réalisations. Il avait notamment marqué son premier but européen contre Bâle, avant d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du club en Coupe de France face à Lille. Son transfert vers le Bayer Leverkusen pour 29,5 millions d'euros hors bonus a été officialisé au début de l'été. Avant de débuter cette nouvelle aventure en Bundesliga, le Portugais a donc pris le temps de revenir à Décines afin de saluer plusieurs membres de l'OL.