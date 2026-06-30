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Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
Afonso Moreira buteur lors de PSG – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Afonso Moreira (ex-OL) est revenu à Décines pour un dernier au revoir

  • par Alban Nivet
  • 4 Commentaires

    • Parti cet été du côté du Bayer Leverkusen, Afonso Moreira n'a pas oublié l'Olympique lyonnais. Le Portugais est récemment passé au centre d'entraînement de Décines afin de saluer une dernière fois les membres du club.

    Sur Instagram, Lotfi Eladjabi, l'un des intendants de l'OL, a publié une photo aux côtés du joueur accompagnée d'un message adressé à l'ailier de 21 ans : "I wish you the best for the future my friend. See you soon". Soit en français : "Je te souhaite le meilleur pour la suite mon ami. À bientôt". Le cliché signé Tyler Morton qui a rapidement suscité de nombreuses réactions de supporters lyonnais, certains regrettant déjà le départ d'Afonso Moreira

    Un passage remarqué à l'OL

    Arrivé à l'été 2025 en provenance du Sporting CP, l'attaquant n'aura passé qu'une saison entre Rhône et Saône. Le Portugais s'est néanmoins imposé comme l'une des révélations de l'exercice 2025-2026, disputant 35 rencontres toutes compétitions confondues pour huit réalisations. Il avait notamment marqué son premier but européen contre Bâle, avant d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du club en Coupe de France face à Lille. Son transfert vers le Bayer Leverkusen pour 29,5 millions d'euros hors bonus a été officialisé au début de l'été. Avant de débuter cette nouvelle aventure en Bundesliga, le Portugais a donc pris le temps de revenir à Décines afin de saluer plusieurs membres de l'OL.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mar 30 Juin 26 à 17 h 47

      😭😭😭

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    2. Avatar
      Poupette38 - mar 30 Juin 26 à 17 h 57

      C'est vrai que Khalis est blessé gravement ? c'est la tuile, ça recommence ...... .😰

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      1. RBV
        RBV - mar 30 Juin 26 à 18 h 14

        Gravement non…entorse. 1 mois d’absence. Il manquera le match aller du premier tour préliminaire…

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      2. Avatar
        ciresglover - mar 30 Juin 26 à 18 h 16

        Oui à priori merci le coéquipier par ici la sortie d’après les infos Molebe même si on se doute bien que ce n’est pas volontaire ça fait mmm car il y a plus d’un mois de préparation pas la peine de s’exciter

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