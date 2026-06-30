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Kim Källström ‘AFP PHOTO / THOMAS SAMSON / AFP PHOTO / THOMAS SAMSON)

Avant France - Suède, Kim Källström (ex-OL) raconte son affection pour Lyon

  • par Gwendal Chabas
  • 8 Commentaires

    • Six saisons et deux titres de champion de France. À quelques heures de France - Suède au Mondial, l'ancien Lyonnais Kim Källström évoque son aventure à l'OL.

    Sur le plan footballistique, il est peut-être le plus Français des Suédois. Au cours de sa carrière, Kim Källström a passé neuf ans dans l'Hexagone. D'abord à Rennes, entre 2003 et 2006, puis à l'OL, entre 2006 et 2012. Il n'a d'ailleurs pas oublié cette expérience rhodanienne au cours de laquelle il a joué 283 rencontres. À son crédit, 22 buts, et surtout deux sacres en championnat (2007-2008). Le milieu de terrain est revenu sur cette aventure au micro de la FFF.

    Son meilleur souvenir ? Le titre de 2027

    Celui qui est aujourd'hui dirigeant au sein de sa fédération ne cache pas son affection pour l'Olympique lyonnais. "Mon plus beau souvenir reste sans doute mon premier titre de champion de France avec Lyon lors de la saison 2006-2007. J’y ai vécu des années extraordinaires, aussi bien sur le plan sportif que personnel, a-t-il confié. Je suis très attaché à la France, un pays qui occupe une place particulière dans ma vie et dont je garde des souvenirs inoubliables."

    Sera-t-il partagé ce mardi soir pour le 16e de finale de Coupe du monde entre l'équipe de Didier Deschamps et la Suède (23 heures) ? Sans doute que non. Mais c'est au moins l'occasion de se rappeler de ce milieu de terrain à la technique sûre qui aura marqué l'histoire de l'OL.

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    8 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 30 Juin 26 à 18 h 38

      Quel joueur il était , l'infatigable , le soldat , un milieu travailleur , je n'ai aucun souci de me remémorer ses tacles propres mais rageurs , on a eu des Essien des Thiago , mais lui ne sortait jamais du terrain avec un maillot sec....

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    2. Avatar
      KIM K - mar 30 Juin 26 à 19 h 06

      Mon joueur préféré de l'époque pour son coté porteur d'eau travailleur à l'énorme mental .

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    3. Avatar
      Poupette38 - mar 30 Juin 26 à 19 h 08

      Contre Sainté, il n'y avait pas faute sur son tacle, ce qui amène le coup franc vainqueur de D. Payet lors du 100e derby à Gerland, ça avait chauffé ce soir là .
      Son but magnifique sur un tir ou un coup franc, me rappelle plus, à paris en Coupe de France, malgré un pénalty plus que contestable accordé au parisiens par M. Turpin (déjà), Sam avait le bras complètement collé au corps . Eliminé les parisiens 💪

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    4. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mar 30 Juin 26 à 19 h 21

      Kim je t’aiiiiiiime

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    5. Valbranque
      Valbranque - mar 30 Juin 26 à 19 h 23

      Son titre de 2027 ?

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      1. Avatar
        tigana66 - mar 30 Juin 26 à 19 h 33

        Une prédiction ?

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    6. OLsan
      OLsan - mar 30 Juin 26 à 19 h 37

      Je me souviens de ses boulets de canon d’en dehors de la surface ! Quelle belle époque 🔴🔵

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    7. Olympien First
      Olympien First - mar 30 Juin 26 à 19 h 50

      Depuis son arrivée à l'OL (et même lors de son passage rennais) j'ai toujours été membre du KKC, le fameux Kim Källström Clan (à ne surtout pas confondre avec le sinistre KKK!).

      Un joueur admirable techniquement et un homme sympathique et attachant. Toujours disponible et souriant, et très collectif sur le terrain.

      Un des joueurs parmi les plus attachants de l'histoire de l'OL.

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