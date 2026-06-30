Six saisons et deux titres de champion de France. À quelques heures de France - Suède au Mondial, l'ancien Lyonnais Kim Källström évoque son aventure à l'OL.

Sur le plan footballistique, il est peut-être le plus Français des Suédois. Au cours de sa carrière, Kim Källström a passé neuf ans dans l'Hexagone. D'abord à Rennes, entre 2003 et 2006, puis à l'OL, entre 2006 et 2012. Il n'a d'ailleurs pas oublié cette expérience rhodanienne au cours de laquelle il a joué 283 rencontres. À son crédit, 22 buts, et surtout deux sacres en championnat (2007-2008). Le milieu de terrain est revenu sur cette aventure au micro de la FFF.

Son meilleur souvenir ? Le titre de 2027

Celui qui est aujourd'hui dirigeant au sein de sa fédération ne cache pas son affection pour l'Olympique lyonnais. "Mon plus beau souvenir reste sans doute mon premier titre de champion de France avec Lyon lors de la saison 2006-2007. J’y ai vécu des années extraordinaires, aussi bien sur le plan sportif que personnel, a-t-il confié. Je suis très attaché à la France, un pays qui occupe une place particulière dans ma vie et dont je garde des souvenirs inoubliables."

Sera-t-il partagé ce mardi soir pour le 16e de finale de Coupe du monde entre l'équipe de Didier Deschamps et la Suède (23 heures) ? Sans doute que non. Mais c'est au moins l'occasion de se rappeler de ce milieu de terrain à la technique sûre qui aura marqué l'histoire de l'OL.