Kim Källström, ancien milieu de l’OL et de la Suède (Photo by JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Retraité des terrains depuis 2017, Kim Källström va s’investir dans le développement du football suédois. À compter du 1er janvier 2024, l’ancien milieu de l’OL va devenir le nouveau directeur technique au sein de la Fédération suédoise.

À l’époque, il essuyait quelques critiques pour un style pas toujours académique, mais il n’a jamais fait semblant. Aujourd’hui, un soldat comme Kim Källström ne ferait pas de mal dans l’engagement et le dépassement de soi pour redresser la barre de l’OL. Néanmoins, les années de footballeur sont depuis longtemps derrière l’ancien milieu de terrain. Ayant pris sa retraite sportive en 2017, Källström va désormais être pleinement investi dans le développement du football en Suède. Consultant TV depuis qu’il a raccroché les crampons, l’ancien Lyonnais et Rennais va devenir le directeur technique au sein de la Fédération suédoise à partir du 1er janvier 2024. "La raison pour laquelle j’accepte ce rôle est que je suis passionné par le football suédois depuis que je suis petit et que ce fut un honneur de jouer pour l’équipe nationale suédoise. C’est une opportunité incroyable de recevoir cette confiance après une carrière de joueur."

Le foot suédois en pleine crise

En prenant ce poste, l’ancien international suédois risque d’avoir du travail. Déjà absente de la Coupe du monde 2022, la Suède ne sera pas plus au rendez-vous de l’Euro 2024 l’été prochain. Le football suédois traverse une vraie crise, que ce soit chez les garçons et à un degré moindre chez les filles malgré une belle Coupe du monde en Australie. Ce ne sera donc pas de tout repos pour Kim Källström, conscient de la mission qui lui a été confiée. "J’ai mes réflexions sur ce qui doit être fait, mais il se peut que certains employés aient d’autres idées. Il devient extrêmement important d’écouter les autres qui vivent des expériences que je n’ai pas moi-même."