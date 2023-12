Inexistant à Marseille (3-0), l’OL continue sa chute libre dans cette saison 2023-2024. Après 14 journées, les Lyonnais ont encore sorti le refrain d’une mise au point dans le vestiaire. Un discours qui est distillé depuis des mois et qui ne fonctionne plus aujourd’hui.

Le disque commence à être rayé. Le refrain tourne tellement en boucle qu’il n’est désormais plus audible dans les oreilles des supporters lyonnais. Mercredi soir, l’OL était attendu. Par les évènements qui s’étaient passés le 29 octobre dernier, les cinq semaines qui ont suivi avec des décisions qui ont eu de quoi provoquer la colère et l’incompréhension des Lyonnais, mais aussi du visage séduisant aperçu à Lens samedi dernier. Mais comme c’est la coutume depuis ce début de saison, la formation rhodanienne n’a pas répondu présente (3-0) quand on l’attendait.

Elle aurait pu s’appuyer sur ce sentiment de révolte et d’injustice de se retrouver dans un Vélodrome plein, des semaines après avoir été prise à partie dans son bus. C’est d’ailleurs avec cet aspect qu’un brin d’optimisme s’était emparé de l’environnement lyonnais. La fierté lyonnaise était en jeu et personne n’imaginait les joueurs de Pierre Sage déjouer dans cet Olympico important à plus d’un égard. Lors de l’échauffement d’avant-match, les joueurs, réunis comme un seul homme, s’étaient fixés de ne pas repartir de Marseille sans rien.

L'OL n'est jamais arrivé au Vélodrome

Et pourtant… Il est rentré dans le Rhône avec trois buts dans la besace et surtout zéro point en plus au compteur. L’OL continue de nous surprendre au fur et à mesure que les semaines passent et que la situation ne cesse de devenir critique. Au soir de cette 10e journée en retard et de ce quatorzième match de la saison, le club lyonnais est bel et bien lanterne rouge de la Ligue 1 et voit le spectre de la Ligue 2 se rapprocher chaque jour un peu plus. Il reste trois matchs avant la trêve hivernale et ils sont plus que cruciaux.

Cette phrase donne l’impression d’être répétée chaque semaine, chaque journée et à l’image du discours des joueurs, c’est à se demander si le disque n’est pas rayé et qu’il faut changer de son musical. La suite de la phrase sera intentionnellement provocatrice, mais Dalida doit certainement avoir un certain succès dans le vestiaire lyonnais avec son tube "Paroles, paroles et encore des paroles"… Car, comme l'a dit Pierre Sage après la défaite, "faire le constat, c'est bien, répondre sur le terrain avec des actes, c'est mieux". À Lens, il y avait eu la frustration de ne pas être reparti avec a minima un point face à la prestation collective observée à Bollaert. Au Vélodrome, il y a celle de ne pas avoir joué tout simplement.

Les discours de vestiaire, stratégie de l'autruche ?

En changeant de système avant la rencontre, Gennaro Gattuso a gagné sa bataille tactique contre Pierre Sage. Ce dernier a bien tenté de se réajuster à la pause, mais il n’est pas sur le terrain et c’est bien là le problème. Les entraîneurs passent, les systèmes changent et pourtant les problèmes sont toujours là. Certains voulaient avoir les clés du camion et on a pu voir mercredi soir qu’ils n’en avaient pas les épaules. Et toutefois, malgré la lucidité de parler d’un match complètement raté, les Lyonnais ont ressorti le refrain à la mode entre Rhône et Saône depuis plusieurs mois : celui de se dire les choses.

Au micro de Prime Video, Clinton Mata et Dejan Lovren se sont passés le mot pour de concert assurer qu’il fallait mettre les choses à plat. "Il y a des choses qu'il faut se dire et qui resteront dans le vestiaire, mais il faut être honnête avec soi-même, se regarder dans la glace et se dire que ce (mercredi) soir, ce n’était pas assez", a d’abord déclaré l’Angolais avant d’être suivi par son compère croate qui a renchéri en affirmant "qu’il y a un besoin de parler". Cette thérapie de groupe dure depuis des mois et les effets se font clairement attendre. Et si le problème était ailleurs ? Ce point-là ne fait plus aucun doute désormais, mais la technique de l’autruche continue de sévir…