OM – OL : les Lyonnais sombrent (3-0) au Vélodrome

Clinton Mata face à Pierre-Emerick Aubameyang lors d’OM – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

L'Olympique de Marseille a remporté sans difficulté ce choc face à l'Olympique lyonnais sur le score de 3-0.

L’OL n’y arrive toujours pas ! Dès la première mi-temps, l'OM a posé les bases de sa domination. Grâce à deux passes décisives de Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Murillo ont marqué respectivement à la 21e et 25e minute, donnant à l'équipe de Gennaro Gattuso une avance confortable de 2-0 à la mi-temps. L'OL, malgré quelques tentatives isolées, est resté en retrait, avec des performances particulièrement décevantes de Cherki et Lacazette.

Aucune résistance

En seconde période, l'OM a continué de dominer avec un duo Aubameyang-Vitinha décisif. L'OL, quant à lui, n'a montré un semblant de résistance que pendant une brève période de sept minutes, avant de concéder le troisième but (Aubameyang ; 55’) et de s'effacer complètement du match. Gattuso, avec son schéma tactique en 3-5-2, a clairement dominé son adversaire. Pierre Sage, pour son deuxième match sur le banc lyonnais, enregistre une seconde défaite consécutive, avec un total accablant de six buts encaissés.

Une performance prometteuse vite oubliée

Quatre jours après avoir fourni une performance prometteuse, bien que soldée par une défaite contre Lens (2-3), l'Olympique lyonnais a de nouveau flanché en s'inclinant sur un score de 0-3 au Velodrome. Un coup dur pour l'OL, actuellement dernier du championnat et désespérément en quête de points.