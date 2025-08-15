Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ?

À un peu plus de quinze jours de la fin, l’OL est encore loin d’en avoir fini avec son mercato. S’il attend encore des recrues, Paulo Fonseca sait aussi qu’il risque d’y avoir des départs.

Jeudi, il a avant tout été question de sportif et ce n’est pas plus mal. Si en guise de conférence de rentrée, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso ont forcément été questionnés sur le début d’été compliqué, la préparation estivale a remis le ballon au centre du jeu. Même le mercato n’a pas occupé une place trop importante dans les échanges. Pourtant, malgré six recrues estivales, le marché des transferts n'a pas fini d'occuper l'actualité entre Rhône et Saône. L’entraîneur portugais attend des renforts offensifs, notamment une doublure à Georges Mikautadze.

Seulement, dans le sens des départs, il risque d’y avoir encore du mouvement. Le départ de Nemanja Matic jeudi a certes soulagé la masse salariale, mais l’OL a encore besoin de vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, comme promis à la DNCG. Si le club peut se voir attaquer sur Malick Fofana en fin de mercato, d’autres éléments ont la cote, à l’image d’Ainsley Maitland-Niles.

Quel prix pour lâcher l'Anglais ?

Couteau-suisse de l’effectif depuis deux saisons, l’Anglais a évolué toute la préparation comme ailier droit face au manque d’options à ce poste. Peut-il plier bagages dans les prochains jours ? D’après RMC Sport, Galatasaray serait de nouveau à l’attaque concernant Maitland-Niles. Les dirigeants stambouliotes auraient contacté l’entourage du joueur à plusieurs reprises et réfléchiraient désormais à soumettre une offre qui puisse convaincre l’OL. Arrivé libre en août 2023, l’ancien d’Arsenal possède encore deux années de contrat.