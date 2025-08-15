Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • À un peu plus de quinze jours de la fin, l’OL est encore loin d’en avoir fini avec son mercato. S’il attend encore des recrues, Paulo Fonseca sait aussi qu’il risque d’y avoir des départs.

    Jeudi, il a avant tout été question de sportif et ce n’est pas plus mal. Si en guise de conférence de rentrée, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso ont forcément été questionnés sur le début d’été compliqué, la préparation estivale a remis le ballon au centre du jeu. Même le mercato n’a pas occupé une place trop importante dans les échanges. Pourtant, malgré six recrues estivales, le marché des transferts n'a pas fini d'occuper l'actualité entre Rhône et Saône. L’entraîneur portugais attend des renforts offensifs, notamment une doublure à Georges Mikautadze

    Seulement, dans le sens des départs, il risque d’y avoir encore du mouvement. Le départ de Nemanja Matic jeudi a certes soulagé la masse salariale, mais l’OL a encore besoin de vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, comme promis à la DNCG. Si le club peut se voir attaquer sur Malick Fofana en fin de mercato, d’autres éléments ont la cote, à l’image d’Ainsley Maitland-Niles.

    Quel prix pour lâcher l'Anglais ?

    Couteau-suisse de l’effectif depuis deux saisons, l’Anglais a évolué toute la préparation comme ailier droit face au manque d’options à ce poste. Peut-il plier bagages dans les prochains jours ? D’après RMC SportGalatasaray serait de nouveau à l’attaque concernant Maitland-Niles. Les dirigeants stambouliotes auraient contacté l’entourage du joueur à plusieurs reprises et réfléchiraient désormais à soumettre une offre qui puisse convaincre l’OL. Arrivé libre en août 2023, l’ancien d’Arsenal possède encore deux années de contrat.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Olisev - ven 15 Août 25 à 10 h 36

      Si possible, gardons notre couteau anglais. Il est utile, a de la glace dans les veines, est a priori important dans le vestiaire, et a une grosse expérience.
      En plus les Turcs ne paient pas cher leurs transferts.
      A priori, je ne le vois pas partir. Et c'est tant mieux

    2. Avatar
      manu - ven 15 Août 25 à 10 h 52

      C'est vrai,les turcs ne paient pas énormément les indemnités de transfert en général...mais ils ont par contre tendance à verser de gros salaires...Alors,sur ce coup,je ne pense pas que l''OL soit vendeur,le risque viendrait plutôt du fait que le joueur veuille partir pour voir gonfler ses émoluments... Sportivement,ce serait une catastrophe,car trouver un joueur ayant une telle polyvalence avec nos moyens financiers est tout simplement impossible !

