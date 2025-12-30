Actualités
Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : les matchs de l'OL grandement impactés par les exclusions

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • C'est un point d'amélioration possible pour l'OL en 2026. Sur la première moitié de saison, ses rencontres de Ligue 1 ont été largement bouleversées par les nombreuses exclusions.

    Avec cinq cartons rouges en sa défaveur, l'OL est la deuxième équipe la plus pénalisée de Ligue 1. Seul Auxerre (six) fait pire après seize journées. À l'inverse, les adversaires des Lyonnais ont aussi régulièrement terminé à dix (quatre fois). Il est donc assez logique que le delta entre les points engrangés par les coéquipiers de Corentin Tolisso en infériorité ou en supériorité numérique soit très important.

    Dans les deux cas de figure, personne n'a un aussi haut total. À un de moins, les Rhodaniens ont perdu quatre unités, contre Rennes (3-1) et le PSG (2-3). À Brest (0-0) et à Lorient (1-0), le score n'a pas évolué. C'est davantage que le SB29, Toulouse et Le Havre (trois). Mais à l'inverse, ils ont su profiter des déboires de leurs rivaux.

    L'OL a toujours gagné ses rencontres en supériorité numérique

    Après les exclusions de joueurs face à Marseille (1-0), Strasbourg (2-1) et Nantes (3-0), les hommes de Paulo Fonseca ont toujours pris le meilleur sur la formation adverse. Ce qui donne six points de plus dans la besace, plus que l'OM (cinq) et les Merlus (quatre). Autre partie concernée, mais qui n'est pas considérée ici, le duel chez le Paris FC (3-3). Lors de cette affiche dirigée par Jérémy Stinat, les deux équipes avaient écopé de la sanction suprême.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - mar 30 Déc 25 à 16 h 32

      Tu m'étonnes 🤔

