Ainsley Maitland-Niles (OL) contre le FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Dimanche 11 janvier, jour de Coupe de France pour l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Quatre matchs de l'OL comptant pour les différentes Coupe de France auront lieu le dimanche 11 janvier. Des hommes aux femmes, en passant par les U18, le programme sera copieux.

    Si vous ne savez pas quoi faire le dimanche 11 janvier, vous reprendrez bien une petite coupe après les fêtes ? Ou plutôt quatre, puisque ce second week-end de l'année 2026 sera placé sous le signe de la Coupe de France dans toutes les catégories. Les joueuses de Jonatan Giraldez, les hommes de Paulo Fonseca, ainsi que les U18 féminines et masculins devront batailler afin d'obtenir leur sésame pour le tour suivant.

    Après le déjeuner, il faudra rapidement se mettre dans le bain. À 14h30, les coéquipières de Wendie Renard affrontent Saint-Étienne dans le Forez pour le compte des 16es de finale. Dans les mêmes temps, les Gones et les Fenottes joueront leur deuxième tour dans la compétition.

    Seules les U18 féminines reçoivent

    Les protégés de Florent Balmont se rendront à Annecy, pensionnaire de Régional 1, en 32es de finale. Quant au groupe de Rachel Saïdi, il se mesurera à Montpellier dans le cadre des 16es de finale. Il sera le seul à recevoir ce jour-là, toujours à 14h30.

    Après ce triptyque, il faudra patienter quelques heures puisque l'OL défiera Lille à 21 heures. Rendez-vous à Pierre-Mauroy, dans le nord. Après leur succès en 32es de finale face à Saint-Cyr Collonges (3-0), les Rhodaniens iront chez le 4e de Ligue. Un dimanche chargé donc pour toutes les équipes du club.

