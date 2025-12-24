Actualités
Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg lors d’AS Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto) (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30

  • par David Hernandez
    • Après deux semaines de trêve, l’OL Lyonnes reprendra la compétition avec les 16es de finale de la Coupe de France à Saint-Étienne. Le derby se jouera le dimanche 11 janvier à 14h30.

    Les deux semaines de vacances ne seront pas de trop pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Après une première partie de saison quasiment parfaite, les Fenottes se reposent depuis dimanche avant le retour des choses sérieuses dès le 4 janvier avec le retour à l’entraînement et en public. Il faudra vite se remettre dans le bain car ce premier mois de l’année 2026 s’annonce déjà intense. Pas moins de trois matchs de championnat, notamment contre le Paris FC et le PSG, et un premier match de Coupe de France féminine.

    Un autre match de coupe chez les garçons

    Pour les seizièmes de finale, le tirage au sort a mis l’AS Saint-Étienne sur la route de l’OL Lyonnes. Un derby comme mise en bouche de 2026 et qui se tiendra dans le Forez. Mardi, la programmation de ce premier match de l’année a été dévoilée. Il se jouera le dimanche 11 janvier à 14h30, quelques heures avant un autre match de coupe chez les garçons cette fois-ci avec Lille - OL (21h).

    1. chignol
      chignol - mer 24 Déc 25 à 10 h 56

      J'espère que Gigi et l'équipe vont aborder cette compétition avec tout le sérieux qu'elle mérite.
      Trois coupes sur quatre remportées par les équipes parisiennes depuis 2022, une seule finale disputée par l'OL, il est temps que la plaisanterie s'arrête.

