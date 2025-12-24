En moins de 24h, l’arrivée d’Endrick à l’OL a déclenché des réactions en chaîne. Entre soutien d’anciens coéquipiers et publications record, le prêt de l’attaquant brésilien déclenche les passions.

Il n’a même pas encore foulé le sol lyonnais que son arrivée a déclenché une excitation quasiment jamais vue avant. Dans la foulée de l’officialisation de son prêt pour les six prochains mois, Endrick a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Le post réalisé par l’OL sur ses différents réseaux atteint des chiffres records au cumulé. Près d’un million de "j’aime" pour le premier visuel d’arrivée d’Endrick et une audience record sur les réseaux sociaux et le site du club selon nos informations. Certains supporters n’ont d’ailleurs pas tardé à floquer leur maillot avec le nouveau numéro 9, laissant à penser que le Brésilien pourrait bien s’inviter à la table des meilleures ventes, même pour six mois.

Benzema valide cette arrivée

Quoi qu’il en soit et pour mesurer un peu le coup réalisé par la direction de l’OL, ce prêt de six mois ne laisse personne indifférent sur la planète football. Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Vinicius, ses anciens compères au Real Madrid, ont souhaité bonne chance à Endrick. La filière brésilienne de l’OL n’a pas été en reste non plus avec Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Ce dernier aurait d’ailleurs eu un rôle positif, louant le club lyonnais à son compatriote d’après RMC. Enfin, l’arrivée d’Endrick a été validée par une légende de l’OL et du Real Madrid : Karim Benzema, qui a lancé un "vamos" sous la publication du jeune Brésilien. En attendant de savoir ce que cela donnera sur le terrain, l’arrivée d’Endrick est déjà un succès marketing.