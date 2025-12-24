Actualités
Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
Endrick sous le maillot de l’OL (@OL)

Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En moins de 24h, l’arrivée d’Endrick à l’OL a déclenché des réactions en chaîne. Entre soutien d’anciens coéquipiers et publications record, le prêt de l’attaquant brésilien déclenche les passions.

    Il n’a même pas encore foulé le sol lyonnais que son arrivée a déclenché une excitation quasiment jamais vue avant. Dans la foulée de l’officialisation de son prêt pour les six prochains mois, Endrick a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Le post réalisé par l’OL sur ses différents réseaux atteint des chiffres records au cumulé. Près d’un million de "j’aime" pour le premier visuel d’arrivée d’Endrick et une audience record sur les réseaux sociaux et le site du club selon nos informations. Certains supporters n’ont d’ailleurs pas tardé à floquer leur maillot avec le nouveau numéro 9, laissant à penser que le Brésilien pourrait bien s’inviter à la table des meilleures ventes, même pour six mois.

    Benzema valide cette arrivée

    Quoi qu’il en soit et pour mesurer un peu le coup réalisé par la direction de l’OL, ce prêt de six mois ne laisse personne indifférent sur la planète football. Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Vinicius, ses anciens compères au Real Madrid, ont souhaité bonne chance à Endrick. La filière brésilienne de l’OL n’a pas été en reste non plus avec Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Ce dernier aurait d’ailleurs eu un rôle positif, louant le club lyonnais à son compatriote d’après RMC.  Enfin, l’arrivée d’Endrick a été validée par une légende de l’OL et du Real Madrid : Karim Benzema, qui a lancé un "vamos" sous la publication du jeune Brésilien. En attendant de savoir ce que cela donnera sur le terrain, l’arrivée d’Endrick est déjà un succès marketing.

    à lire également
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 24 Déc 25 à 11 h 58

      Beaucoup de bruit pour ce joueur, comme beaucoup ici j'attend de voir.
      Ce genre de photo me sort par les oreilles, dans le sport les joueurs devraient montrer de la joie, mais à la place on trouve de plus de photo avec un air méchant, de guerrier.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 24 Déc 25 à 12 h 28

        Salut JD36 je suis d'accord pour la photo, mais c'est le photographe qui demande .
        Ils y'en a d'autres ou il affiche un large sourire..

        Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 24 Déc 25 à 12 h 20

      C’est quand même exceptionnel de pouvoir attirer ce type de joueur ! J attends qu’il marque et fasse marquer beaucoup de buts. Je n’en demande pas plus! Combien de points auront nous en plus grâce à lui. De plus, il va aider à remplir le parc OL et vendre beaucoup de maillots. On pourrait faire un bilan financier et calculer le coût réel de ce recrutement !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 11:45
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 10:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 09:45
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 09:00
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 08:00
    Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille)
    Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu 07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier 23/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 23/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à son parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières 23/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 23/12/25
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 23/12/25
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 23/12/25
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 23/12/25
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 23/12/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick 23/12/25
    Khalis Merah lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.
    Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL 23/12/25
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Mercato : Morton (OL) dans une liste élargie à la Juve ? 23/12/25
    Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
    Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL 23/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut