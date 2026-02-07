Actualités
Afonso Moreira lors de Lorient - OL
Afonso Moreira lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Paulo Fonseca a promis des changements entre les matchs de Laval et de Nantes. Ce samedi à la Beaujoire, l'OL devrait retrouver Maitland-Niles, Tessmann et Moreira comme titulaires.

    Avec Strasbourg, l'OL est la seule équipe en lice dans l'ensemble des compétitions. Mais contrairement aux Strasbourgeois, les Lyonnais ont disputé deux rencontres de plus en janvier en raison de la Ligue Europa. Et cela commence à peser sur les organismes. Ce que Paulo Fonseca ne cachait pas avant d'aller à Nantes samedi (21h05).

    À la question, dans quel état physique se trouve votre équipe, le coach portugais a répondu avec franchise. "Naturellement un peu fatiguée. On a presque rien fait aujourd'hui (vendredi) à l'entraînement (travail défensif et sur les coups de pied arrêtés). Mais nous sommes motivés, on ne se cherche pas d'excuse. Je vais changer deux à trois joueurs", a-t-il précisé.

    Morton - Tessmann au milieu, Merah pour les accompagner ?

    Ce sera en réalité un peu plus que ça, probablement. En effet, l'entraîneur rhodanien a confirmé qu'il jouerait avec la paire Tyler Morton - Tanner Tessmann au milieu. Ensuite, la troisième place se jouera entre Khalis Merah et Noah Nartey, avec un petit avantage a priori pour le premier.

    Derrière, Hans Hateboer sera logiquement remplacé par Ainsley Maitland-Niles. Le couteau suisse anglais a joué "seulement" 11 minutes mercredi face à Laval dans cette optique (2-0). Dans les cages, Dominik Greif succèdera à Rémy Descamps, très solide en Coupe de France.

    Enfin, sur la ligne offensive, Afonso Moreira, après avoir un peu soufflé en milieu de semaine, retrouvera le 11. Adam Karabec intégrera le groupe des remplaçants.

    Le 11 probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Merah - Endrick, Sulc, A. Moreira

    à lire également
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h)
    4 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 7 Fév 26 à 11 h 34

      Retour d'AMN, Tessmann et Moreira à priori. Et Greif évidemment. On ne peut pas mieux faire à priori. Le doute c'est surtout sur Merah ou Nartey. Préférence pour le premier pour ma part.

      Signaler
    2. ShinSekai - sam 7 Fév 26 à 11 h 44

      Ça ressemble presque au 11 type de la fin de saison!

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - sam 7 Fév 26 à 12 h 01

        En titulaire il manque Tolisso et Fofana.
        En remplaçant avec gros de temps de jeu, Kluivert

        Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 12 h 05

      Donnez tout ce qui vous reste les gars , si vous ne pouvez plus on ne vous demandera pas l'impossible .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés 11:50
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11 11:00
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 10:10
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 09:25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense 08:40
    Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC 06/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Nantes - OL : Ghezzal seul retour, première convocation pour Kamara 06/02/26
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL recevra le Paris FC le 8 mars à 20h45 06/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste 06/02/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 06/02/26
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Coupe de France : l'OL recevra Lens le jeudi 5 mars (21h10) 06/02/26
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes devra encore se passer d'Endler et Micah pour le derby 06/02/26
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca s'exprime sur une potentielle prolongation à l'OL 06/02/26
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : Tolisso ne fera finalement pas le voyage à Nantes 06/02/26
    Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
    Kantari (Nantes) : "L'OL n'est pas qu'une équipe qui marque" 06/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut