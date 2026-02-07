Paulo Fonseca a promis des changements entre les matchs de Laval et de Nantes. Ce samedi à la Beaujoire, l'OL devrait retrouver Maitland-Niles, Tessmann et Moreira comme titulaires.

Avec Strasbourg, l'OL est la seule équipe en lice dans l'ensemble des compétitions. Mais contrairement aux Strasbourgeois, les Lyonnais ont disputé deux rencontres de plus en janvier en raison de la Ligue Europa. Et cela commence à peser sur les organismes. Ce que Paulo Fonseca ne cachait pas avant d'aller à Nantes samedi (21h05).

À la question, dans quel état physique se trouve votre équipe, le coach portugais a répondu avec franchise. "Naturellement un peu fatiguée. On a presque rien fait aujourd'hui (vendredi) à l'entraînement (travail défensif et sur les coups de pied arrêtés). Mais nous sommes motivés, on ne se cherche pas d'excuse. Je vais changer deux à trois joueurs", a-t-il précisé.

Morton - Tessmann au milieu, Merah pour les accompagner ?

Ce sera en réalité un peu plus que ça, probablement. En effet, l'entraîneur rhodanien a confirmé qu'il jouerait avec la paire Tyler Morton - Tanner Tessmann au milieu. Ensuite, la troisième place se jouera entre Khalis Merah et Noah Nartey, avec un petit avantage a priori pour le premier.

Derrière, Hans Hateboer sera logiquement remplacé par Ainsley Maitland-Niles. Le couteau suisse anglais a joué "seulement" 11 minutes mercredi face à Laval dans cette optique (2-0). Dans les cages, Dominik Greif succèdera à Rémy Descamps, très solide en Coupe de France.

Enfin, sur la ligne offensive, Afonso Moreira, après avoir un peu soufflé en milieu de semaine, retrouvera le 11. Adam Karabec intégrera le groupe des remplaçants.

Le 11 probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Merah - Endrick, Sulc, A. Moreira