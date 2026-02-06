Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC

Ayant fait ses débuts en Ligue des champions cette saison, Sofia Bekhaled va poursuivre son apprentissage du haut niveau en Suisse. L'attaquante d'OL Lyonnes rejoint le Servette FC pour un prêt de six mois.

Elle avait joué dix minutes en Ligue des champions contre St Pölten à la mi-octobre mais avait "eu l'impression que ç'a duré bien plus". L'apprentissage du haut niveau, comme diraient certains. Plutôt à son avantage avec la réserve de l'OL Lyonnes, Sofia Bekhaled s'entraîne avec le groupe pro, mais doit faire face à la rude concurrence dans le secteur offensif. En ce sens, Jonatan Giráldez et la direction du club lyonnais ont donc choisi d'envoyer en prêt la jeune attaquante.

Gagner du temps de jeu en Suisse

Pour les six prochains mois, Sofia Bekhaled ne va pas partir trop loin puisqu'elle évoluera du côté de Genève. Ce vendredi, l'OL Lyonnes a annoncé que celle qui a signé son premier contrat pro l'été dernier va évoluer au Servette FC pour poursuivre son apprentissage du haut niveau avec un peu plus de temps de jeu. Et pourtant un trophée à l'issue de la saison avec la formation helvète.