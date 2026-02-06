Pour les phases finales de la Ligue Europa, l'OL devait communiquer une nouvelle liste à l'UEFA. Avec seulement trois nouveaux noms à ajouter, le club lyonnais a misé sur Endrick, Noah Nartey et Roman Yaremchuk, trois recrues hivernales.

C'est une nouvelle compétition qui commence. Après le parcours quasi parfait lors de la phase de ligue, l'OL se sait désormais attendu et fait partie des favoris pour le titre final. Le chemin jusqu'à Istanbul est encore long, mais le club lyonnais va pouvoir compter sur de nouvelles forces de frappe pour atteindre une première finale européenne. Arrivé dès le 1er janvier, Endrick avait dû faire l'impasse sur les deux rencontres contre les Young Boys de Berne et le PAOK. Comme Noah Nartey arrivé courant janvier, le Brésilien n'était pas qualifié et devait attendre les phases finales pour être inscrit sur la nouvelle liste.

Hateboer, Kamara et Ghezzal restent à quai

L'OL avait jusqu'à ce jeudi 5 février pour communiquer cette nouvelle liste à l'UEFA. Avec une contrainte de taille : ne rajouter que trois nouveaux noms, malgré les départs de Martin Satriano ou encore Téo Barisic durant l'hiver. Il a donc fallu faire des choix, même si deux places semblaient déjà acquises à Endrick et Nartey. Restait la question du troisième larron et tout paraissait se jouer entre Roman Yaremchuk et Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noham Kamara partant de bien plus loin. Un choix offensif ou une solution défensive supplémentaire ? Paulo Fonseca et la direction sportive ont tranché, ce sera l'attaquant ukrainien qui pourra participer à la Ligue Europa, dans les prochaines semaines.