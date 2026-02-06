Actualités
Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour les phases finales de la Ligue Europa, l'OL devait communiquer une nouvelle liste à l'UEFA. Avec seulement trois nouveaux noms à ajouter, le club lyonnais a misé sur Endrick, Noah Nartey et Roman Yaremchuk, trois recrues hivernales.

    C'est une nouvelle compétition qui commence. Après le parcours quasi parfait lors de la phase de ligue, l'OL se sait désormais attendu et fait partie des favoris pour le titre final. Le chemin jusqu'à Istanbul est encore long, mais le club lyonnais va pouvoir compter sur de nouvelles forces de frappe pour atteindre une première finale européenne. Arrivé dès le 1er janvier, Endrick avait dû faire l'impasse sur les deux rencontres contre les Young Boys de Berne et le PAOK. Comme Noah Nartey arrivé courant janvier, le Brésilien n'était pas qualifié et devait attendre les phases finales pour être inscrit sur la nouvelle liste.

    Hateboer, Kamara et Ghezzal restent à quai

    L'OL avait jusqu'à ce jeudi 5 février pour communiquer cette nouvelle liste à l'UEFA. Avec une contrainte de taille : ne rajouter que trois nouveaux noms, malgré les départs de Martin Satriano ou encore Téo Barisic durant l'hiver. Il a donc fallu faire des choix, même si deux places semblaient déjà acquises à Endrick et Nartey. Restait la question du troisième larron et tout paraissait se jouer entre Roman Yaremchuk et Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noham Kamara partant de bien plus loin. Un choix offensif ou une solution défensive supplémentaire ? Paulo Fonseca et la direction sportive ont tranché, ce sera l'attaquant ukrainien qui pourra participer à la Ligue Europa, dans les prochaines semaines.

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - ven 6 Fév 26 à 17 h 33

      Sans aucune surprise , c'est ce qui était attendu .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste 17:17
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 16:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Coupe de France : l'OL recevra Lens le jeudi 5 mars (21h10) 15:41
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes devra encore se passer d'Endler et Micah pour le derby 14:50
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca s'exprime sur une potentielle prolongation à l'OL 13:55
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : Tolisso ne fera finalement pas le voyage à Nantes 13:19
    Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
    Kantari (Nantes) : "L'OL n'est pas qu'une équipe qui marque" 12:31
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Nantes - OL : Tolisso de retour à l'entraînement, Kluivert et Yaremchuk absents 11:50
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : le derby en clair 11:00
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Médias : Samuel Umtiti (ex-OL) interviendra sur RMC 10:15
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL - Lens : Pierre Sage réagit au tirage 09:30
    Adam Karabec et Noah Nartey lors d'OL - Lille
    OL : les remplaçants ont montré qu’ils partaient de loin 08:45
    Ingrid Engen lors du derby ASSE - OL Lyonnes
    À OL Lyonnes, la notion de derby est aussi bien inculquée 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Avec Lens, l’OL va s'offrir un début mars de haute altitude 07:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Coupe de France : l'OL recevra Lens en quarts de finale 05/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL : Rachid Ghezzal présent à l'entraînement 05/02/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 2 février en podcast  05/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut