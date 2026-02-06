Actualités
Adam Karabec lors de Lens - OL
Adam Karabec lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Coupe de France : l'OL recevra Lens le jeudi 5 mars (21h10)

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après avoir appris que Lens sera son prochain adversaire en Coupe de France, l'OL connait la programmation de son quart de finale. Les Lyonnais recevront Pierre Sage et ses joueurs le jeudi 5 mars à 21h10.

    Au mois de mars, le calendrier s'annonce intense pour l'OL. Pas moins de sept matchs en 22 jours, soit un rythme d'un match tous les trois jours. Le périple commencera avec l'OM en Ligue 1 et se poursuivra avec la réception de Lens en Coupe de France. Le tirage au sort des quarts aurait pu être plus clément pour les Lyonnais avec Reims ou même Nice. Mais le retour de Pierre Sage sera forcément rempli d'un peu d'émotions.

    Le Paris FC après Lens

    Au lendemain du tirage, l'OL connait la programmation de ce choc des quarts de la Coupe de France. Avec un match contre l'OM le dimanche, la FFF a donc choisi de placer ce match le jeudi en prime time avec une diffusion sur France Télévision et beIN SPORTS. C'est donc le jeudi 5 mars à 21h10 que Pierre Sage reviendra pour la première fois au Parc OL, treize mois après son licenciement par John Textor. Une période qui semble déjà si loin, après tous les remous vécus par le club lyonnais. Après Lens, les joueurs de Paulo Fonseca enchaîneront avec la réception du Paris FC, qui devrait logiquement se jouer le dimanche 8.

    1 commentaire
    1. Darn
      Darn - ven 6 Fév 26 à 16 h 03

      AAAAAAH trop bien, diffusion sur France TV.
      Je suis pas sûr soit un si bon tirage que cela... Ils sont sacrément en forme en ce moment...

      Signaler

    Laisser un commentaire

