Coupe de France : l'OL recevra Lens en quarts de finale

Les équipes en lice en Coupe de France connaissent leur adversaire en quarts de finale. L'OL y affrontera Lens à domicile.

Sur le papier, à la lecture du classement de Ligue 1, l'OL a hérité du "pire adversaire" possible. Ce jeudi, Gaël Fickou, joueur du XV de France de rugby, a désigné Lens comme rival des Lyonnais en quarts de finale de la Coupe de France. Rappelons que les hommes de Pierre Sage occupent la deuxième place du championnat, et ont durant longtemps siégé sur le fauteuil de leader.

Avantage néanmoins pour Paulo Fonseca et ses troupes, ils recevront. La rencontre se déroulera à Décines. De quoi puiser dans les encouragements d'un public qui devrait être plus nombreux que mercredi face à Laval (2-0). Ce choc aura lieu entre le 3 et le 5 mars, sans doute le mercredi ou jeudi, puisque les Rhodaniens seront à Marseille le dimanche 1er mars.

Pierre Sage retrouvera le Parc OL en tant qu'adversaire

Ce sera l'occasion de retrouvailles entre Pierre Sage et le Parc OL. L'entraîneur des Sang et Or n'y est pas encore revenu depuis sa nomination sur le banc lensois en juin 2025. Rappelons que ces deux équipes se sont affrontées en début de saison, lors de la première journée. Georges Mikautadze, qui portait encore les couleurs des septuples champions de France, avait inscrit le but vainqueur (0-1).

Une de ces deux formations verra donc ses rêves de titre brisés avant le dernier carré. Mais ce sera aussi le cas de Lorient ou Nice, de l'OM ou Toulouse et de Strasbourg/Monaco ou Reims. Les trois autres affiches de ces quarts de finale. Le duel entre l'Olympique lyonnais et Lens étant, a priori, le plus relevé.