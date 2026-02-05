Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
La joie des joueurs de l’OL après la victoire à Lille. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Coupe de France : l'OL recevra Lens en quarts de finale

  par Gwendal Chabas
  33 Commentaires

    • Les équipes en lice en Coupe de France connaissent leur adversaire en quarts de finale. L'OL y affrontera Lens à domicile.

    Sur le papier, à la lecture du classement de Ligue 1, l'OL a hérité du "pire adversaire" possible. Ce jeudi, Gaël Fickou, joueur du XV de France de rugby, a désigné Lens comme rival des Lyonnais en quarts de finale de la Coupe de France. Rappelons que les hommes de Pierre Sage occupent la deuxième place du championnat, et ont durant longtemps siégé sur le fauteuil de leader.

    Avantage néanmoins pour Paulo Fonseca et ses troupes, ils recevront. La rencontre se déroulera à Décines. De quoi puiser dans les encouragements d'un public qui devrait être plus nombreux que mercredi face à Laval (2-0). Ce choc aura lieu entre le 3 et le 5 mars, sans doute le mercredi ou jeudi, puisque les Rhodaniens seront à Marseille le dimanche 1er mars.

    Pierre Sage retrouvera le Parc OL en tant qu'adversaire

    Ce sera l'occasion de retrouvailles entre Pierre Sage et le Parc OL. L'entraîneur des Sang et Or n'y est pas encore revenu depuis sa nomination sur le banc lensois en juin 2025. Rappelons que ces deux équipes se sont affrontées en début de saison, lors de la première journée. Georges Mikautadze, qui portait encore les couleurs des septuples champions de France, avait inscrit le but vainqueur (0-1).

    Une de ces deux formations verra donc ses rêves de titre brisés avant le dernier carré. Mais ce sera aussi le cas de Lorient ou Nice, de l'OM ou Toulouse et de Strasbourg/Monaco ou Reims. Les trois autres affiches de ces quarts de finale. Le duel entre l'Olympique lyonnais et Lens étant, a priori, le plus relevé.

    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL : Rachid Ghezzal présent à l'entraînement
    33 commentaires
    1. Monark
      Monark - jeu 5 Fév 26 à 20 h 16

      Quelle affiche ! En principe le mercredi 4 mars !!! 🤩🤩

    2. Juni38
      Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 17

      On a évité le pire : déplacement au vélodrome .

      Il restait 4 boules dont ol lens om toulouse .
      J'ai flippé .

      1. florentdu42
        florentdu42 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 45

        Moi aussi, j'ai senti le coup fourré

    3. Avatar
      MIMI38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 19

      avec lens qui jouera le vendredi soir en championnat, et nous, déplacement chez nos sardines "bien aimés" le dimanche...esperons le jeudi soir peut etre....

    4. Avatar
      Outlander - jeu 5 Fév 26 à 20 h 19

      Et bah ça va être chaud... Retour de Sage, très gros match.

    5. Gerard
      Gerard - jeu 5 Fév 26 à 20 h 20

      Ouhhhlala,
      Quelle affiche, les deux formations en forme aujourd'hui !
      Véritable test grandeur nature des forces en présence !
      Ça va être beau, chaud, bouillant et les retouvailles avec Pierrot, sûrement, émouvantes ! Pourvu que la fin du match le soit moins !

      "Allez l'OL " !

    6. Koko
      Koko - jeu 5 Fév 26 à 20 h 21

      Lens aura des jours de repos avant de nous jouer. Ça va être dur physiquement pour nous.

      1. Juni38
        Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 23

        Pourquoi ?

        1. Koko
          Koko - jeu 5 Fév 26 à 20 h 25

          Parce qu'on joue dimanche alors que Lens va jouer vendredi, la semaine précédente.

        2. Juni38
          Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 48

    7. Juni38
      Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 22

      La faudra pas mettre des remplaçants

      1. Koko
        Koko - jeu 5 Fév 26 à 20 h 23

        Sauf qu'on va jouer au vélodrome juste avant... Donc à voir ce qu'on va prioriser.

        1. Juni38
          Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 48

          merde il va falloir balancer un des deux matchs , et celui a domicile en coupe je vois pas comment ce serait possible

    8. Avatar
      Outlander - jeu 5 Fév 26 à 20 h 31

      1er mars OM - OL
      4 mars OL - Lens (cdf)
      8 mars OL -PFC
      12 mars 8éme de finale de ligue europa
      Très grosse quinzaine en mars...

      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - jeu 5 Fév 26 à 20 h 33

        C'est le risque quand on performe: on enchaine les matchs en fin de saison et il faut limiter les dégâts.
        C'est pour ça que le club a investi pour avoir une profondeur d'effectif plus importante.
        A voir si ça suffira

        1. Koko
          Koko - jeu 5 Fév 26 à 20 h 35

          Il est comment le banc du côté de Lens, par rapport au notre ? Si quelqu'un a des info.

        2. Avatar
          fandelol - jeu 5 Fév 26 à 20 h 55

          On va me tomber dessus mais moi, même l'équipe type ne m'impressionne pas. Pour moi ils surperforment, comme Brest il y a 2 ans. D'ailleurs, de cette équipe brestoise quel joueur joue aujourd'hui dans un grand club? Tout simplement aucun. On a un Mounié perdu dans un sombre club turc, Camara et Brassier à Rennes, Lees-melou qui joue le ventre mou à Paris... les autres sont toujours à Brest.
          Pour Lens, quand je vois un Said meilleur buteur... Des Udol, Aguilar, Thomason jouer le podium en étant titulaires. Sans leur manquer de respect, c'est un peu gros pour moi de les voir aussi haut.
      2. Jerinho
        Jerinho - jeu 5 Fév 26 à 20 h 51

        Jouer contre Marseille puis 3 jours contre Lens, ca va être difficile.

        4 match pour 15 jours, ca va etre enorme.

    9. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 37

      Grosse recette et record d'affluence en vue, 3 jours après avoir battu les sardines dans leur boulodrome ! 😜😀
      ALLEZ L'OL ! 💖et💙

    10. Avatar
      fandelol - jeu 5 Fév 26 à 20 h 40

      Bon, au moins on reçoit, c'est déjà ça. Mais faudra jouer beaucoup mieux qu'hier.

    11. Monark
      Monark - jeu 5 Fév 26 à 20 h 40

      A ces échéances, en plus du rouleau compresseur actuel , on aura récupéré Malick, Nicolas et Roman et Noham auront trouvé leurs marques au sein du groupe.
      Pas de quoi paniquer donc.
      💪🔴🔵

    12. Toitoi
      Toitoi - jeu 5 Fév 26 à 20 h 46

      Oh merde ! Bon, après, un titre, il faut aller le chercher...

    13. Altheos
      Altheos - jeu 5 Fév 26 à 20 h 47

      Et Lorient va recevoir Nice.

      Gros calendrier pour l'OL début mars, mais interdiction de s'en plaindre : on est là parce qu'on est performant, donc on prend.
      Par contre si on joue dimanche soir contre l'OM, j'ose espérer que cette fois on jouera le jeudi en coupe, punaise !

      1. Juni38
        Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 20 h 50

        s'ils nous font jouer mercredi c'est un scandale

      2. Avatar
        Outlander - jeu 5 Fév 26 à 20 h 50

        Jouer le jeudi en coupe pour rejouer le dimanche à 15h contre le PFC...

        1. Altheos
          Altheos - jeu 5 Fév 26 à 20 h 52

          Comme quand on fait la C3, non ?
          Là, dimanche à 21h l'OM en déplacement et pile 72h plus tard, un quart de CDF contre Lens ?
          Franchement, je préfère arriver bouilli face au PFC mais maximiser la récupération avant le match de CDF.

        2. Avatar
          Outlander - jeu 5 Fév 26 à 20 h 58

          On n'aura pas trop le choix, mais le match du PFC risque de nous couter très cher. Tu es obligé de faire tourner un max avant le 8éme de finale de ligue europa.

        3. Juni38
          Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 21 h 16

          je préfére sacrifier le match face au pfc que les deux précédents

    14. Koko
      Koko - jeu 5 Fév 26 à 20 h 53

      J'espère que Marseille va prioriser la coupe, et donc mettre une équipe bis pour nous recevoir xD

      1. Avatar
        fandelol - jeu 5 Fév 26 à 20 h 56

        Oui et que Lens priorise le championnat et envoie la B en coupe, et que le PFC se dise "bon, on n'a aucune chance à Lyon, on envoie les jeunes" ? xd

        1. Avatar
          Outlander - jeu 5 Fév 26 à 21 h 01

          Lens ne va rien prioriser, ils ne jouent pas de coupe d'Europe, peu de blessés, donc ils sont à fond sur la coupe et le championnat. Thauvin a l'air moins influent, mais St Maximin pète le feu...

        2. Juni38
          Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 21 h 17

          c'est la ou ils sont cocus cette année , ils ne jouent aucun match de coupe d'europe , et en plus il vont jouer le vendredi soir et nous dimanche !!
          La chatte a sage !!

    15. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 5 Fév 26 à 21 h 19

      Lens, on va jouer, pas comme face a laval ou on n'a pas pris l'adversaire très au sérieux
      Ça sera compliqué, si on passe, forcément, on sera favori pour aller au bout

