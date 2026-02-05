Coupe de France : l'OL recevra Lens en quarts de finale

Les équipes en lice en Coupe de France connaissent leur adversaire en quarts de finale. L'OL y affrontera Lens à domicile.
Sur le papier, à la lecture du classement de Ligue 1, l'OL a hérité du "pire adversaire" possible. Ce jeudi, Gaël Fickou, joueur du XV de France de rugby, a désigné Lens comme rival des Lyonnais en quarts de finale de la Coupe de France. Rappelons que les hommes de Pierre Sage occupent la deuxième place du championnat, et ont durant longtemps siégé sur le fauteuil de leader.
Avantage néanmoins pour Paulo Fonseca et ses troupes, ils recevront. La rencontre se déroulera à Décines. De quoi puiser dans les encouragements d'un public qui devrait être plus nombreux que mercredi face à Laval (2-0). Ce choc aura lieu entre le 3 et le 5 mars, sans doute le mercredi ou jeudi, puisque les Rhodaniens seront à Marseille le dimanche 1er mars.
Pierre Sage retrouvera le Parc OL en tant qu'adversaire
Ce sera l'occasion de retrouvailles entre Pierre Sage et le Parc OL. L'entraîneur des Sang et Or n'y est pas encore revenu depuis sa nomination sur le banc lensois en juin 2025. Rappelons que ces deux équipes se sont affrontées en début de saison, lors de la première journée. Georges Mikautadze, qui portait encore les couleurs des septuples champions de France, avait inscrit le but vainqueur (0-1).
Une de ces deux formations verra donc ses rêves de titre brisés avant le dernier carré. Mais ce sera aussi le cas de Lorient ou Nice, de l'OM ou Toulouse et de Strasbourg/Monaco ou Reims. Les trois autres affiches de ces quarts de finale. Le duel entre l'Olympique lyonnais et Lens étant, a priori, le plus relevé.
Quelle affiche ! En principe le mercredi 4 mars !!! 🤩🤩
On a évité le pire : déplacement au vélodrome .
Il restait 4 boules dont ol lens om toulouse .
J'ai flippé .
Moi aussi, j'ai senti le coup fourré
avec lens qui jouera le vendredi soir en championnat, et nous, déplacement chez nos sardines "bien aimés" le dimanche...esperons le jeudi soir peut etre....
Et bah ça va être chaud... Retour de Sage, très gros match.
Ouhhhlala,
Quelle affiche, les deux formations en forme aujourd'hui !
Véritable test grandeur nature des forces en présence !
Ça va être beau, chaud, bouillant et les retouvailles avec Pierrot, sûrement, émouvantes ! Pourvu que la fin du match le soit moins !
"Allez l'OL " !
Lens aura des jours de repos avant de nous jouer. Ça va être dur physiquement pour nous.
Pourquoi ?
Parce qu'on joue dimanche alors que Lens va jouer vendredi, la semaine précédente.
merde on a la poisse c'est pas possible
La faudra pas mettre des remplaçants
Sauf qu'on va jouer au vélodrome juste avant... Donc à voir ce qu'on va prioriser.
merde il va falloir balancer un des deux matchs , et celui a domicile en coupe je vois pas comment ce serait possible
1er mars OM - OL
4 mars OL - Lens (cdf)
8 mars OL -PFC
12 mars 8éme de finale de ligue europa
Très grosse quinzaine en mars...
C'est le risque quand on performe: on enchaine les matchs en fin de saison et il faut limiter les dégâts.
C'est pour ça que le club a investi pour avoir une profondeur d'effectif plus importante.
A voir si ça suffira
Il est comment le banc du côté de Lens, par rapport au notre ? Si quelqu'un a des info.
On va me tomber dessus mais moi, même l'équipe type ne m'impressionne pas. Pour moi ils surperforment, comme Brest il y a 2 ans. D'ailleurs, de cette équipe brestoise quel joueur joue aujourd'hui dans un grand club? Tout simplement aucun. On a un Mounié perdu dans un sombre club turc, Camara et Brassier à Rennes, Lees-melou qui joue le ventre mou à Paris... les autres sont toujours à Brest.
Pour Lens, quand je vois un Said meilleur buteur... Des Udol, Aguilar, Thomason jouer le podium en étant titulaires. Sans leur manquer de respect, c'est un peu gros pour moi de les voir aussi haut.
Pour leur banc de touche, beaucoup de nom que je ne connais pas je dois avouer. A part Sotoca, Haidara, Saint-Maximin désormais (je sais pas s'il sera titulaire).
Jouer contre Marseille puis 3 jours contre Lens, ca va être difficile.
4 match pour 15 jours, ca va etre enorme.
Grosse recette et record d'affluence en vue, 3 jours après avoir battu les sardines dans leur boulodrome ! 😜😀
ALLEZ L'OL ! 💖et💙
Bon, au moins on reçoit, c'est déjà ça. Mais faudra jouer beaucoup mieux qu'hier.
A ces échéances, en plus du rouleau compresseur actuel , on aura récupéré Malick, Nicolas et Roman et Noham auront trouvé leurs marques au sein du groupe.
Pas de quoi paniquer donc.
💪🔴🔵
Oh merde ! Bon, après, un titre, il faut aller le chercher...
Et Lorient va recevoir Nice.
Gros calendrier pour l'OL début mars, mais interdiction de s'en plaindre : on est là parce qu'on est performant, donc on prend.
Par contre si on joue dimanche soir contre l'OM, j'ose espérer que cette fois on jouera le jeudi en coupe, punaise !
s'ils nous font jouer mercredi c'est un scandale
Jouer le jeudi en coupe pour rejouer le dimanche à 15h contre le PFC...
Comme quand on fait la C3, non ?
Là, dimanche à 21h l'OM en déplacement et pile 72h plus tard, un quart de CDF contre Lens ?
Franchement, je préfère arriver bouilli face au PFC mais maximiser la récupération avant le match de CDF.
On n'aura pas trop le choix, mais le match du PFC risque de nous couter très cher. Tu es obligé de faire tourner un max avant le 8éme de finale de ligue europa.
je préfére sacrifier le match face au pfc que les deux précédents
J'espère que Marseille va prioriser la coupe, et donc mettre une équipe bis pour nous recevoir xD
Oui et que Lens priorise le championnat et envoie la B en coupe, et que le PFC se dise "bon, on n'a aucune chance à Lyon, on envoie les jeunes" ? xd
Lens ne va rien prioriser, ils ne jouent pas de coupe d'Europe, peu de blessés, donc ils sont à fond sur la coupe et le championnat. Thauvin a l'air moins influent, mais St Maximin pète le feu...
c'est la ou ils sont cocus cette année , ils ne jouent aucun match de coupe d'europe , et en plus il vont jouer le vendredi soir et nous dimanche !!
La chatte a sage !!
Lens, on va jouer, pas comme face a laval ou on n'a pas pris l'adversaire très au sérieux
Ça sera compliqué, si on passe, forcément, on sera favori pour aller au bout