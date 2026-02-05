Avec sa série de victoires, l'OL fait tomber des barrières

Il faut remonter à 2015-2016 pour voir une équipe française faire mieux que l'OL. L'Olympique lyonnais, qui reste sur 11 victoires de suite, est dans une dynamique époustouflante.

Même si les adversaires n'étaient pas toujours les plus prestigieux, il faudra tout de même mettre du crédit sur la série de victoires lyonnaise. Avant d'aller à Nantes samedi (21h05), l'OL vient de gagner ses 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Dans son histoire, il a fait mieux seulement une fois, et à une toute autre époque (14).

C'était il y a 20 ans, en 2006, dans une équipe, menée par Juninho et conduite par Gérard Houllier, qui restera comme l'une des meilleures du club. Ses héritiers s'en rapprochent, même si pour égaler ce record, il faudra réaliser de grandes prestations. Et même si cette spirale positive s'arrêtait ce week-end à la Beaujoire, la prouesse resterait marquante.

Il faut remonter 10 ans en arrière

En effet, la dernière formation de Ligue 1 ayant réussi pareille performance n'est autre que le PSG. Et il faut remonter à 2015-2016, sous Laurent Blanc. D'après Stats Foot, les Parisiens avaient alors remporté 16 matchs de suite entre décembre 2015 et février 2016.

C'est par exemple mieux que le Paris Saint-Germain sous Luis Enrique et le Lens de Pierre Sage (10). Évidemment, tout cela est à nuancer avec le niveau d'adversité, mais ce qu'a fait l'OL est loin d'être banal, statistiquement parlant.