Clinton Mata (OL) face à Laval en Coupe de France (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec sa série de victoires, l'OL fait tomber des barrières

  • par Gwendal Chabas

    • Il faut remonter à 2015-2016 pour voir une équipe française faire mieux que l'OL. L'Olympique lyonnais, qui reste sur 11 victoires de suite, est dans une dynamique époustouflante.

    Même si les adversaires n'étaient pas toujours les plus prestigieux, il faudra tout de même mettre du crédit sur la série de victoires lyonnaise. Avant d'aller à Nantes samedi (21h05), l'OL vient de gagner ses 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Dans son histoire, il a fait mieux seulement une fois, et à une toute autre époque (14).

    C'était il y a 20 ans, en 2006, dans une équipe, menée par Juninho et conduite par Gérard Houllier, qui restera comme l'une des meilleures du club. Ses héritiers s'en rapprochent, même si pour égaler ce record, il faudra réaliser de grandes prestations. Et même si cette spirale positive s'arrêtait ce week-end à la Beaujoire, la prouesse resterait marquante.

    Il faut remonter 10 ans en arrière

    En effet, la dernière formation de Ligue 1 ayant réussi pareille performance n'est autre que le PSG. Et il faut remonter à 2015-2016, sous Laurent Blanc. D'après Stats Foot, les Parisiens avaient alors remporté 16 matchs de suite entre décembre 2015 et février 2016.

    C'est par exemple mieux que le Paris Saint-Germain sous Luis Enrique et le Lens de Pierre Sage (10). Évidemment, tout cela est à nuancer avec le niveau d'adversité, mais ce qu'a fait l'OL est loin d'être banal, statistiquement parlant.

    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Endrick attaquant de l'OL
    OL : "Karim est loin devant moi", Endrick réfute la comparaison avec Benzema 14:15
    Un FC Nantes sans le soutien des supporters face à l'OL ? 13:20
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL hérite de Mérignac en 8es de finale 12:25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Coupe LFFP : ce sera Dijon en demi-finales pour l'OL Lyonnes 11:50
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire 11:00
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (4-0) : Giráldez applaudit "l'excellente" première période 10:10
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Rémy Descamps, la coupe lui va bien 09:25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : déjà 4 500 places vendues pour le premier derby au Parc OL 08:40
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : après Laval (2-0), Paulo Fonseca "préoccupé" par l'état physique des troupes 08:00
    Adam Karabec et Noah Nartey lors d'OL - Lille
    Coupe de France : le quart de finale s'annonce âpre pour l'OL 07:30
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick après OL - Laval (2-0) : "De la rage pour marquer ce premier but" 04/02/26
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Laval (2-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 04/02/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    Grâce à Endrick et Moreira, l'OL se qualifie dans la douleur contre Laval 04/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Laval : Moreira sur le banc, Sulc et Endrick enchaînent 04/02/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes - OM (4-0) : Fathallah a vécu "un rêve" 04/02/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : OL Lyonnes ne laisse encore aucune chance à l’OM (4-0) 04/02/26
