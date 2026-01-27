OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans

Jamais depuis 2006 l'OL avait remporté 8 matchs de rang. Il y est parvenu dimanche à Metz (2-5). Voilà 20 ans, il avait gagné 14 fois de suite.
La saviez-vous ? La dernière fois que l'OL avait obtenu 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues, il avait terminé champion. Nous en sommes encore loin, mais les coéquipiers de Tyler Morton ont laissé une petite empreinte dans l'histoire du club dimanche à Metz (2-5). La victoire à Saint-Symphorien leur permet de marcher dans les traces de l'équipe de 2006-2007.
Encore beaucoup de chemin à parcourir
Il y a presque 20 ans, entre août et novembre 2006, Juninho et sa bande s'étaient imposés 14 fois de rang. Depuis, les Rhodaniens ne s'en étaient jamais rapprochés à ce point. Il reste cependant encore du chemin pour égaler les hommes de Gérard Houllier. Dès jeudi (21 heures), c'est le PAOK, coriace adversaire européen, qui viendra à Décines lors de la dernière journée de la phase de classement de la Ligue Europa.
L'occasion d'établir le 9 à la suite ? Ce serait à coup sûr une belle performance. Portés par cette excellente dynamique, Corentin Tolisso et ses compagnons ont le droit de croire en une belle fin de saison. Mais chaque chose en son temps, car ils ont un bon nombre de rencontres à disputer dans les semaines à venir. Autant de rendez-vous cruciaux pour cet effectif qui ne cesse de grandir.
Difficile de comparer, actuellement le championnat est faible, même PSG n'est plus aussi fort que ces dernières années.
À l'époque on trouvait que des bons joueurs dans toutes les équipes, le football était beau à regarder.
Pas d'accord, ce "c'était mieux avant" ne marche pas quand le vainqueur de la ldc doit se battre pour chaque points contre toute les équipes de la ligue 1 et s'est fait éliminé de la cdf. On est certes pas l'Angleterre ni l'Espagne, mais la ligue 1 est un bon championnat.
C'est uniquement parce que le PSG est bien plus faible depuis 2 ou 3 saisons. Sans parler de l'arbitrage qui les avantages constamment, ou des buts invraisemblables à la 96e, ou des penaltys.
Il y a 2 ans Brest aurait même du être champion, cette équipe le méritait bien plus que les parisiens.
On a de plus en plus de matchs uniquement basé sur le physique, avec des tas de grands joueurs qui sont incapable de faire 2 dribles à la suite.
2006, notre cher Gerland, le bloc E chaud bouillant, que de bons souvenirs
Salut a toi
Et surtout parce qu'on avait une équipe de dingue en priorité
Quel bonheur d'aller au stade ces années la ...
C'est clair, le football était tellement beau encore à regarder.
Nous vivons une période passionnante. Passer en quelques mois de la morosité à la satisfaction et au plaisir de regarder jouer l OL me plaît énormément. Nous pouvons ambitionner de jouer les premiers rôles en Ligue Européenne et en coupe de France. Pour le championnat, j’ai beaucoup d’espoir de viser une qualification en ligue des champions ! Si un ou deux objectifs sont atteints ce sera parfait. J’ai hâte de revivre des soirées au parc OL identiques à celles vécues à Gerland. Par exemple des matchs comme contre le Réal?…