OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans

Jamais depuis 2006 l'OL avait remporté 8 matchs de rang. Il y est parvenu dimanche à Metz (2-5). Voilà 20 ans, il avait gagné 14 fois de suite.

La saviez-vous ? La dernière fois que l'OL avait obtenu 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues, il avait terminé champion. Nous en sommes encore loin, mais les coéquipiers de Tyler Morton ont laissé une petite empreinte dans l'histoire du club dimanche à Metz (2-5). La victoire à Saint-Symphorien leur permet de marcher dans les traces de l'équipe de 2006-2007.

Encore beaucoup de chemin à parcourir

Il y a presque 20 ans, entre août et novembre 2006, Juninho et sa bande s'étaient imposés 14 fois de rang. Depuis, les Rhodaniens ne s'en étaient jamais rapprochés à ce point. Il reste cependant encore du chemin pour égaler les hommes de Gérard Houllier. Dès jeudi (21 heures), c'est le PAOK, coriace adversaire européen, qui viendra à Décines lors de la dernière journée de la phase de classement de la Ligue Europa.

L'occasion d'établir le 9 à la suite ? Ce serait à coup sûr une belle performance. Portés par cette excellente dynamique, Corentin Tolisso et ses compagnons ont le droit de croire en une belle fin de saison. Mais chaque chose en son temps, car ils ont un bon nombre de rencontres à disputer dans les semaines à venir. Autant de rendez-vous cruciaux pour cet effectif qui ne cesse de grandir.