Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
La joie des joueurs de l’OL après la victoire à Lille. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Jamais depuis 2006 l'OL avait remporté 8 matchs de rang. Il y est parvenu dimanche à Metz (2-5). Voilà 20 ans, il avait gagné 14 fois de suite.

    La saviez-vous ? La dernière fois que l'OL avait obtenu 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues, il avait terminé champion. Nous en sommes encore loin, mais les coéquipiers de Tyler Morton ont laissé une petite empreinte dans l'histoire du club dimanche à Metz (2-5). La victoire à Saint-Symphorien leur permet de marcher dans les traces de l'équipe de 2006-2007.

    Encore beaucoup de chemin à parcourir

    Il y a presque 20 ans, entre août et novembre 2006, Juninho et sa bande s'étaient imposés 14 fois de rang. Depuis, les Rhodaniens ne s'en étaient jamais rapprochés à ce point. Il reste cependant encore du chemin pour égaler les hommes de Gérard Houllier. Dès jeudi (21 heures), c'est le PAOK, coriace adversaire européen, qui viendra à Décines lors de la dernière journée de la phase de classement de la Ligue Europa.

    L'occasion d'établir le 9 à la suite ? Ce serait à coup sûr une belle performance. Portés par cette excellente dynamique, Corentin Tolisso et ses compagnons ont le droit de croire en une belle fin de saison. Mais chaque chose en son temps, car ils ont un bon nombre de rencontres à disputer dans les semaines à venir. Autant de rendez-vous cruciaux pour cet effectif qui ne cesse de grandir.

    à lire également
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos
    7 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 27 Jan 26 à 9 h 36

      Difficile de comparer, actuellement le championnat est faible, même PSG n'est plus aussi fort que ces dernières années.
      À l'époque on trouvait que des bons joueurs dans toutes les équipes, le football était beau à regarder.

      Signaler
      1. Avatar
        Ahtmos - mar 27 Jan 26 à 9 h 43

        Pas d'accord, ce "c'était mieux avant" ne marche pas quand le vainqueur de la ldc doit se battre pour chaque points contre toute les équipes de la ligue 1 et s'est fait éliminé de la cdf. On est certes pas l'Angleterre ni l'Espagne, mais la ligue 1 est un bon championnat.

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mar 27 Jan 26 à 10 h 17

          C'est uniquement parce que le PSG est bien plus faible depuis 2 ou 3 saisons. Sans parler de l'arbitrage qui les avantages constamment, ou des buts invraisemblables à la 96e, ou des penaltys.
          Il y a 2 ans Brest aurait même du être champion, cette équipe le méritait bien plus que les parisiens.
          On a de plus en plus de matchs uniquement basé sur le physique, avec des tas de grands joueurs qui sont incapable de faire 2 dribles à la suite.

    2. OLVictory
      OLVictory - mar 27 Jan 26 à 9 h 39

      2006, notre cher Gerland, le bloc E chaud bouillant, que de bons souvenirs

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - mar 27 Jan 26 à 10 h 05

        Salut a toi
        Et surtout parce qu'on avait une équipe de dingue en priorité
        Quel bonheur d'aller au stade ces années la ...

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mar 27 Jan 26 à 10 h 19

          C'est clair, le football était tellement beau encore à regarder.

    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 27 Jan 26 à 9 h 46

      Nous vivons une période passionnante. Passer en quelques mois de la morosité à la satisfaction et au plaisir de regarder jouer l OL me plaît énormément. Nous pouvons ambitionner de jouer les premiers rôles en Ligue Européenne et en coupe de France. Pour le championnat, j’ai beaucoup d’espoir de viser une qualification en ligue des champions ! Si un ou deux objectifs sont atteints ce sera parfait. J’ai hâte de revivre des soirées au parc OL identiques à celles vécues à Gerland. Par exemple des matchs comme contre le Réal?…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes 10:10
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans 09:25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos 08:40
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier à la direction d'OL - Lille 08:00
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : retour savoureux pour Moussa Niakhaté après la CAN 07:30
    Avec Endrick, tout devient possible ! L'OL peut-il viser la Ligue Europa ? 26/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs 26/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL : Paulo Fonseca aimerait conserver Endrick au-delà de cette saison 26/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ? 26/01/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Face au PAOK, l'OL disputera son 300e match de coupe d'Europe 26/01/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Metz, Endrick, Ligue Europa : le programme de TKYDG ce lundi 26/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles a fêté sa 100e au club 26/01/26
    La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz - OL
    Ligue 1 : à Metz, l'OL a sérieusement dérouillé la machine offensive 26/01/26
    OL Académie : bon dimanche pour les U17, les U19 décrochent 26/01/26
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue 1 : fin du sursis pour Hans Hateboer 26/01/26
    Metz - OL (2-5) : Tavenot regrette les "erreurs" défensives messines 26/01/26
    OL : Tyler Morton sur un nuage 26/01/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Metz - OL (2-5) : Paulo Fonseca loue la "magnifique première période" 26/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut