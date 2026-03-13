OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Après la fête, on se gratte la tête. Cette phrase, Razik Brikh et Nicolas Puydebois aiment bien la prononcer sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Elle n’a jamais semblé autant d’actualité concernant l’OL. Suite à la série de treize victoires consécutives, la formation lyonnaise est en train de marquer le pas. Que ce soit physiquement ou dans les résultats sportifs. Lundi dernier, l’équipe de TKYDG, accompagnée par le créateur de contenus Aulasinho, est revenue une fois de plus sur une contre performance rhodanienne.

Après les défaites à Strasbourg et à Marseille, l’OL a enchaîné une semaine à deux nuls, dont l’un a entraîné l’élimination aux tirs au but contre le RC Lens en Coupe de France. Les temps sont durs à Décines et la question physique occupe forcément une place importante. La liste des joueurs blessés est toujours aussi longue et cela joue logiquement sur les performances collectives mais aussi individuelles. Après la lune de miel des débuts, Endrick a essuyé des sifflets contre le Paris FC, lui qui cherche à trop forcer la décision tout seul.

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.