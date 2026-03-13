Actualités
Les supporters de l'OL à Auxerre
Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Le Havre - OL : 800 Lyonnais attendus, utilisation de drone de surveillance autorisé

  • par David Hernandez

    • Après avoir été six cents à Vigo, les supporters de l’OL seront encore en nombre au Havre dimanche. Huit cents devront débarquer, tandis que la préfecture de Normandie a autorisé l’utilisation d'aéronefs pour une surveillance dans le centre-ville normand.

    Jeudi soir, ils ont tenté de se faire entendre. Après les évènements malheureux de la veille entre supporters galiciens et lyonnais, la fête du football avait repris ses droits à l'Estadio Balaidos. Les six cent Lyonnais ont donné de la voix, mais dans le brouhaha de l'enceinte galicienne a souvent caché les chants rhodaniens. Néanmoins, le soutien populaire était bien présent en Espagne et les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas manqué de saluer le parcage visiteurs après le nul 1-1 contre le Celta de Vigo. Dimanche après-midi, ils espéreront enfin célébrer une première victoire depuis un mois. Au stade Océane, près de 800 supporters de l'OL sont attendus.

    Un soutien pour "maintenir ou rétablir l'ordre public"

    Une affluence dans la lignée des déplacements depuis le début de la saison. Est-ce que ce fort contingent au Havre a poussé la préfecture de Normandie à prendre la décision suivante ces dernières heures ? Très certainement puisqu'elle attend "entre 150 et 200 ultras lyonnais" pour la rencontre dominicale. Ainsi, la sous-préfète du Havre a donné "l'autorisation de mettre en œuvre des moyens de captation, d'enregistrement et de transmission d'images par des aéronefs". Une décision "afin d'assurer l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou rétablir l'ordre public".

