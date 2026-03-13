Actualités
Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Moussa Niakhaté, défenseur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Celta - OL (1-1) : la réaction complète de Moussa Niakhaté

  • par David Hernandez

    • Après le nul entre l'OL et le Celta de Vigo (1-1), Moussa Niakhaté a répondu aux questions des journalistes présents en Galice, dont Olympique-et-Lyonnais. Retrouvez la réaction complète du défenseur sénégalais.

    De son duel avec Borja Iglesias, aux premières minutes de Steeve Kango avec les professionnels, Moussa Niakhaté a balayé plusieurs sujets jeudi soir. Après le nul (1-1) de l'OL sur la pelouse du Celta de Vigo, le défenseur sénégalais a livré son regard sur la prestation lyonnaise. En plus d'assurer que "tout reste ouvert", le roc défensif a parlé avec franchise, comme à son habitude.

