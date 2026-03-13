Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle

  • par David Hernandez

    • Dominateur pendant 90 minutes, l’OL doit finalement se contenter d’un nul lors de la manche aller contre le Celta de Vigo (1-1). S’il aurait aimé plus au niveau du résultat, Paulo Fonseca ne pouvait que se féliciter du visage conquérant de son équipe.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Dimanche dernier, contre le Paris FC, il y avait la satisfaction, toute relative, d’avoir réussi à accrocher un petit quelque chose en toute fin de match (1-1). Quatre jours plus tard, à Vigo, le scénario a été à peu près similaire à celui en Ligue 1. Une équipe adverse qui n’a pratiquement rien montré, mais qui se retrouvait à mener au score à la pause. Ce but du Celta à la 26e, Paulo Fonseca le regrette forcément car "on savait qu’ils étaient forts en contre et on ne ferme pas assez au milieu."

    En manquant de mordant sur son intervention, Noah Nartey s’est pris un petit pont de Vecino avant que ce dernier ne mette sur orbite Swedberg qui a ensuite déposé le cuir pour Rueda. Entre cette ouverture du score et la grosse occasion d’Iglesias quelques minutes plus tard, l’OL aurait pu chèrement payer un premier acte qu’il avait maitrisé de bout en bout.

    "Ce n'est pas un résultat mauvais, mais pas un avantage non plus"

    Alors forcément, en égalisant en toute fin de match, les Lyonnais ont limité la casse pour garder un espoir de qualification, sans avoir à courir derrière le score. Jeudi prochain, les compteurs seront encore à zéro et Paulo Fonseca va très certainement vouloir que son équipe montre le même visage qu’en Galice. "On a fait de grandes choses ce (jeudi) soir. Beaucoup diront que le Celta n’a pas joué, mais c’est aussi parce qu’on a très bien pressé. J’ai aimé notre visage à la perte du ballon."

    Si l’égalisation en fin de match et un retour à la maison peuvent laisser penser à un avantage psychologique pour les Lyonnais, le Portugais réfute cette option. "On a tout fait pour avoir ce résultat, qui n’est pas mauvais, mais on ne peut pas penser que c’est un avantage. Tout reste ouvert, surtout contre une équipe aussi forte en contre." Jeudi prochain, l’OL sera bien avisé de ne pas offrir de telles opportunités comme celle de l’ouverture du score.

