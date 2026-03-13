Actualités
Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
Les joueurs de l’OL après le nul face au Celta (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Resté à Vigo jeudi soir après le nul contre le Celta, l'OL va s'entraîner sur une des installations galiciennes ce vendredi à 11h. S'ensuivra la collation du midi avant de mettre enfin les voiles vers Lyon en début d'après-midi.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Pour une fois, ce n'était pas la course en après-match. D'ordinaire, les déplacements, qu'ils soient en Ligue 1 ou en Ligue Europa, donnent lieu à une vraie course contre la montre pour les joueurs, dirigeants et staff de l'OL. Jeudi soir, ce ne fut pas le cas à Vigo après le nul 1-1. En raison de la fermeture de l'aéroport de la ville, les Lyonnais ont donc dû élire domicile pour une deuxième nuit de suite en Galice, après celle de mercredi. Avec un match au Havre dès dimanche (17h15), Paulo Fonseca se serait bien évité un tel contretemps pour la récupération. Mais finalement, ce séjour prolongé en Espagne va peut-être permettre de récupérer un peu mieux que prévu.

    Moins de fatigue accumulée au final ?

    Après une bonne nuit, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont rendez-vous ce vendredi à 11h sur l'une des installations de Vigo pour une séance de décrassage concernant les titulaires, et de travail pour les entrants et ceux restés sur le banc jeudi soir. Ce n'est qu'ensuite qu'ils mettront le cap vers Lyon en cours d'après-midi après avoir partagé le repas du midi dans le nord-ouest de l'Espagne. Certainement moins de fatigue accumulée qu'un voyage en pleine nuit, mais il faudra vite remettre le bleu de chauffe. Les joueurs de l'OL sont attendus samedi matin au GOLTC pour un unique entraînement avec le déplacement en Normandie dimanche.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle
    3 commentaires
    1. Avatar
      Clad du 93 - ven 13 Mar 26 à 11 h 32

      Pauvre Remi, j'ai peur que sa saison spot terminée...
      On 🤞

      Signaler
      1. Avatar
        Clad du 93 - ven 13 Mar 26 à 11 h 32

        Soit *

        Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - ven 13 Mar 26 à 11 h 38

      Si c'est effectivement plus reposant pour eux de partir seulement le lendemain après-midi, pourquoi ne pas faire cela lors de chaque déplacement ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle 11:45
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta 11:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Tolisso a honoré son 300e match avec l’OL 10:15
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    Niakhaté après Celta - OL (1-1) : "On en est au même point qu'avant le match" 09:30
    Borja Iglesias exclu lors de Celta - OL
    Au Parc OL, le Celta devra faire sans Iglesias ni Mingueza 08:45
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner" 08:00
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Celta - OL (1-1) : Kango n'est pas resté au point mort 07:30
    Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Himbert, Moreira, Sulc… Fonseca en dit plus 00:24
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta)
    Celta - OL (1-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 12/03/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
    Ligue Europa : l'OL ramène un nul de Vigo et reste en vie 12/03/26
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    Celta - OL : la surprise Kango d’entrée à droite 12/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Contre Le Havre, OL Lyonnes a passé la barre des 100 buts cette saison 12/03/26
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Depuis la blessure de Pavel Šulc, l’OL n’avance plus 12/03/26
    Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
    Depuis 2004, l’OL n’a jamais perdu un huitième de finale aller à l’extérieur 12/03/26
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Contre le Celta, l’OL ne veut pas égaler sa mauvaise série de l’automne 12/03/26
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    Le Celta condamne l’attaque qui a visé des supporters de l’OL 12/03/26
    Le stade Balaidos, antre du Celta de Vigo
    Celta - OL : Balaidos, pas un terrain inconnu pour les Lyonnais  12/03/26
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL : un lien de parenté entre Claudio et Jonatan Giráldez 12/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut