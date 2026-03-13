Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta

Resté à Vigo jeudi soir après le nul contre le Celta, l'OL va s'entraîner sur une des installations galiciennes ce vendredi à 11h. S'ensuivra la collation du midi avant de mettre enfin les voiles vers Lyon en début d'après-midi.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Pour une fois, ce n'était pas la course en après-match. D'ordinaire, les déplacements, qu'ils soient en Ligue 1 ou en Ligue Europa, donnent lieu à une vraie course contre la montre pour les joueurs, dirigeants et staff de l'OL. Jeudi soir, ce ne fut pas le cas à Vigo après le nul 1-1. En raison de la fermeture de l'aéroport de la ville, les Lyonnais ont donc dû élire domicile pour une deuxième nuit de suite en Galice, après celle de mercredi. Avec un match au Havre dès dimanche (17h15), Paulo Fonseca se serait bien évité un tel contretemps pour la récupération. Mais finalement, ce séjour prolongé en Espagne va peut-être permettre de récupérer un peu mieux que prévu.

Moins de fatigue accumulée au final ?

Après une bonne nuit, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont rendez-vous ce vendredi à 11h sur l'une des installations de Vigo pour une séance de décrassage concernant les titulaires, et de travail pour les entrants et ceux restés sur le banc jeudi soir. Ce n'est qu'ensuite qu'ils mettront le cap vers Lyon en cours d'après-midi après avoir partagé le repas du midi dans le nord-ouest de l'Espagne. Certainement moins de fatigue accumulée qu'un voyage en pleine nuit, mais il faudra vite remettre le bleu de chauffe. Les joueurs de l'OL sont attendus samedi matin au GOLTC pour un unique entraînement avec le déplacement en Normandie dimanche.