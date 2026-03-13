Celta - OL (1-1) : Kango n'est pas resté au point mort

Titulaire à la surprise générale jeudi soir, Steeve Kango n'a pas manqué ses débuts en pros avec l'OL. Le jeune latéral a joué son jeu et n'a pas été submergé par la pression ou l'émotion.

De notre envoyé spécial à Vigo.

C'est le genre d'histoire dont raffolent les supporters de l'OL. Cette saison, ils ont d'ailleurs été servis. Sous Paulo Fonseca et en raison des contraintes financières mais aussi physiques, la part donnée aux jeunes de l'Académie n'a jamais été aussi grande sur les dernières saisons. Après l'éclosion de Khalis Merah l'été dernier, la révélation Rémi Himbert depuis le passage à la nouvelle année, voilà qu'un petit nouveau a choisi de faire la Une. Jeudi soir, pour le huitième de finale aller de Ligue Europa à Vigo, Paulo Fonseca avait choisi de lancer dans le grand bain Steeve Kango, un groupe pro à son actif quelques jours plus tôt contre le Paris FC. En l'absence de Maitland-Niles, Kluivert et Hateboer, on attendait Clinton Mata dans le couloir droit, on a finalement eu l'ancien du FC Vaulx-en-Velin.

Comme les supporters lyonnais, Claudio Giraldez n'avait certainement pas misé sur Kango dans sa préparation de match. Et pourtant, une fois de plus, Fonseca a surpris tout son monde. Cela aurait pu être à quitte ou double dans un match avec un tel enjeu. Heureusement pour le technicien mais aussi le jeune latéral, la soirée a été plus que positive. "Ça a été un des meilleurs de l’équipe, il a montré beaucoup de caractère, s'est réjoui le Portugais. C’est d’ailleurs une des choses qui m’a poussé à le titulariser : il est jeune mais agressif et solide et il n’a peur de rien."

"Il fallait montrer tout de suite qu'on n'est pas le petit jeune"

Peut-être bien des micros, mais il était difficile pour Steeve Kango de passer à côté de l'engouement médiatique après une première réussie. Membre de la génération 2006, le latéral aurait pu se voir submergé par l'émotion, mais aussi la pression de cette première avec les pros du côté de Balaidos. Il avoue qu'à l'entrée sur la pelouse, "l'ambiance a été assez impressionnante". Mais pas question pour lui de rester en rade dans ce rôle de piston qui lui a été confié. "Je n'ai senti aucune pression. Je suis rentré, je me suis dit : c'est un match de fou, je dois prendre du plaisir et je dois aller aider l'équipe."

Tentant d'apporter sa puissance et son pied droit pour trouver une tête dans la surface, il n'a pas hésité à jouer des coudes. Une première faute dès la 2e minute puis un jaune "tactique" à la 77e pour "montrer dès le début que même si je suis un jeune (19 ans), que j'ai zéro match en professionnel, je ne suis pas là pour rigoler."

"Je pensais que mon tir allait finir au fond"

À l'image de son jeu pendant près de 80 minutes, Steeve Kango a montré une certaine aisance au moment de parler de cette première. Des débuts qui n'ont pas fini avec une victoire (nul 1-1) mais une soirée qui aurait pu être encore un peu plus belle à la 73e minute. À la retombée d'un ballon renvoyé par la défense du Celta de Vigo, celui qui était encore avec la réserve il y a dix jours a armé une demi-volée qui est venue mourir sur le poteau de Radu. "J'étais prêt à glisser sur les genoux, mais ce sera pour la prochaine fois !", en a-t-il souri.

Sûr de lui et de ses qualités, Kango aurait pu faire encore un peu plus "la fierté de (son) entourage" et du FC Vaulx, son ancien club qu'il a quitté en 2021 pour rejoindre l'Académie. Dans ses malheurs, l'OL arrive toujours à en tirer du positif et Steeve Kango s'est ajouté à cette liste. Avec l'espoir de récidiver jeudi prochain pour le match retour, à la maison cette fois.