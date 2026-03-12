Celta - OL : un lien de parenté entre Claudio et Jonatan Giráldez

Le coach du Celta, Claudio Giráldez, partage un lien familial avec l'entraîneur d'OL Lyonnes, Jonatan Giráldez, natif de Galice.

De notre envoyé spécial à Vigo.

C’est une histoire de famille chez les Giráldez. Ce jeudi, le Celta, coaché par Claudio Giráldez, reçoit l’OL pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue Europa (21h). Dans la capitale des Gaules, ce nom résonne avant tout pour le football féminin. En effet, les coéquipières de Wendie Renard sont sous la houlette de Jonatan Giráldez.

Interrogé par nos soins, le coach du Celta a avoué ne pas être au courant de ce lien familial :"Nous sommes d’ici, et nous avons eu l’opportunité de nous connaître et de parler football plusieurs fois. Il a regardé nos entraînements l’année passée, mais je ne peux pas dire que cette confrontation provoque une grande connexion car nous ne nous sommes jamais affrontés directement. Je suppose qu’il a des sentiments particuliers avec le Celta, mais cela relève plus de l’anecdote. Je ne sais pas si nous sommes de la même famille, mais je me renseignerai", a-t-il déclaré en souriant.

Jonatan Giráldez confirme le lien de parenté

Pourtant, interrogé par nos confrères du Progrès, le coach d'OL Lyonnes a bien confirmé cette hypothèse : "J’ai eu l’opportunité de discuter avec lui lors d’une visite à Vigo, et il m’avait dit que nous avions peut-être une connexion familiale. Ma famille a enquêté et nous avons découvert, il y a trois ou quatre mois, que nos grands-pères étaient cousins", a-t-il avoué. Même si les deux hommes ne se croiseront pas directement sur le terrain ce jeudi soir, ce lien familial inattendu ajoute une touche de légèreté. Ils auront sûrement l'occasion d'échanger une semaine plus tard pour la huitième de finale retour à Décines.