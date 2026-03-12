Actualités
Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
Les joueurs de l’OL célèbrent la qualification à Berne (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Malgré les blessures, l'OL inspire toujours la crainte en Europe

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Dans le dur au niveau des résultats depuis quatre matchs et confronté à plusieurs absences, l'OL n'aborde pas son huitième de finale de Ligue Europa dans les meilleures conditions. Mais le pedigree du club lyonnais inspire toujours du respect en Europe.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Il n'y a pas encore ce frisson d'entendre de nouveau l'hymne de la Ligue des champions, mais depuis deux ans, l'OL a appris à revivre avec les soirées européennes. Personne ne dira le contraire dans l'environnement lyonnais : cela fait un bien fou. Par son histoire, le club rhodanien a noué une vraie relation avec la Coupe d'Europe, même s'il ne l'a jamais gagnée. Dans cette saison durant laquelle personne n'attendait rien, beaucoup se sont mis à croire que c'était la bonne année. Celle d'accéder pour la première fois à une finale européenne, qui se tiendra à Istanbul. Ça, c'était au moment du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa et de tout le parcours pour arriver jusqu'en Turquie. Car, en quinze jours, tout a foutu le camp à l'OL. Des résultats en berne avec quatre matchs sans victoire et une succession de blessures.

    Giraldez : "L'OL a une vraie expérience de ce genre de matchs"

    Ce jeudi soir, au stade Balaidos, l'OL n'arrivera pas en terrain conquis. Pour la première confrontation officielle contre le Celta de Vigo, les joueurs de Paulo Fonseca vont devoir sortir les rames. Afonso Moreira, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Ainsley Maitland-Niles ne sont toujours pas là. En face, le Celta affiche (presque) complet. Alors, très clairement, le rapport de force s'est équilibré en deux semaines. Ce sera du 50-50 pour ce match aller, du moins dans les esprits lyonnais.

    Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, le pedigree de l'OL pousse l'environnement galicien à plus que se méfier. "Oui, l'OL est favori comme l’a été le Real lors du dernier match. Il n’y a qu’à voir leur classement au terme de la phase de groupes, a souligné Claudio Giraldez. L’OL a une vraie expérience de ce genre de rencontres." Ayant fait tomber le grand Real Madrid ou tenu tête au FC Barcelone dans les années 2000, l'OL garde une réputation solide en Espagne.

    Un ADN européen reconnu

    Seulement, est-ce suffisant pour avoir tous les bons ingrédients pour faire le match attendu ce jeudi soir ? Paulo Fonseca a bien évidemment réfuté ce statut de favori, estimant que "ce ne sont que des mots". Néanmoins, avec Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso, Clinton Mata ou encore Nicolas Tagliafico, l'OL possède des joueurs d'expérience, qui ont notamment vécu le traumatisme de Manchester United. "Une autre époque" pour le technicien lyonnais, mais ce jeudi soir, l'OL aura besoin de l'expérience de ses cadres pour que le bateau soit maintenu à flot et que tout le monde garde les idées claires. Et ainsi faire honneur à la réputation rhodanienne de l'autre côté des Pyrénées : celle d'un club qui aime l'odeur de la Coupe d'Europe et qui se transcende durant ces soirées. Avec le Real Madrid contre Manchester City mercredi, l'OL a eu un bel aperçu de ce que peut représenter ce fameux ADN européen.

    4 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 12 Mar 26 à 8 h 23

      "Alors, très clairement, le rapport de force s'est équilibré en deux semaines. Ce sera du 50-50 pour ce match aller, du moins dans les esprits lyonnais."

      Je trouve cela assez défaitiste comme façon de penser, non ? Après c'est le problème d'avoir le retour chez nous, on se dit qu'un match nul à l'aller serait un bon résultat... ou même qu'une défaite par un but d'écart. C'est difficile à gérer, à voir comment l'équipe va rentrer dans ce match primordial !

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - jeu 12 Mar 26 à 8 h 35

      On est des favoris en papier mâcher.
      Le Celta a bien raison de dire que nous le sommes..
      Et nous avec tout nos blessés on devrait leur renvoyer la balle .
      Tout ca reste de la com, c'est du 50/50 et un bon tirage ne le devient que si on passe le tour .

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - jeu 12 Mar 26 à 8 h 55

      Dans la compo probable de l'équipe c'est le jeune Kango qui est titulaire au poste de latéral droit ! Tessmann serait sur le banc.

      On garderait le système à 4 milieu et 2 attaquants...

      J'attends de voir mais cela ne m'enchante pas vraiment.

      Une autre info à ne pas négliger, Morton et Mata peuvent être suspendu le prochain match en cas de carton jaune ce soir !

      Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - jeu 12 Mar 26 à 8 h 59

      Il nous prend pour des jambons là non ? il se fout de nous😠, évidemment qu'il est conscient qu'il nous manque beaucoup de joueurs et des joueurs décisifs en plus 😠, que nous ne sommes plus l'équipe qui a joué la phase de poule (absents + fatigue) .
      Pas rassurée du tout, j''espère que la décision ne sera pas déjà faite au match aller 🫣
      🙏🙏🙏❤️💙

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut