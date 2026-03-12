Actualités
Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Celta - OL : l'épineuse question du latéral droit

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, l'OL affronte le Celta Vigo sur ses terres avec des solutions réduites en défense. Se pose la question du latéral droit et de l'animation défensive.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Paulo Fonseca n'avait pas assez de soucis offensifs comme ça qu'il a fallu que s'ajoutent ceux défensifs pour ce match de Ligue Europa. En laissant Hans Hateboer et Noham Kamara hors de la liste européenne pour faire de la place à Endrick, Roman Yaremchuk et Noah Nartey, les dirigeants lyonnais avaient tout misé sur l'attaque. Elle ne se doutait sûrement pas que Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles n'allaient pas être disponibles en même temps...

    C'est pourtant bien ce qui va se passer jeudi soir. Mais aussi dans une semaine certainement pour le huitième retour au Parc OL. Si l'on pensait que les mauvaises nouvelles de l'infirmerie ne concerneraient que le secteur offensif, les planètes se sont alignées pour toucher une deuxième ligne. Alors forcément, ce jeudi soir, au stade Balaidos, l'attention sera portée sur le schéma qu'a décidé d'adopter Paulo Fonseca pour limiter ces pertes.

    "On a préparé Paulo Ferreira"

    Présent en conférence de presse mercredi soir, l'entraîneur portugais a joué la carte de l'humour, assurant que le staff avait "préparé Paulo Ferreira (son adjoint, ancien latéral de Chelsea) pour jouer". Un peu de légèreté pour un dossier épineux malgré tout, car "en ce moment, nous n'avons pas beaucoup de solutions". Ne voulant logiquement pas dévoiler toutes ses cartes à Claudio Giraldez, Paulo Fonseca a indiqué que "Clinton (Mata) peut être une option. Mais il peut y avoir une surprise aussi".

    Brouillant les pistes, le technicien de l'OL va devoir trancher. Une défense hybride à trois qui ferait reculer Tanner Tessmann en défense centrale aux côtés de Mata et Niakhaté ? Ou tout simplement la continuité d'un système à quatre avec l'Angolais qui retrouverait un poste dans lequel il n'a plus évolué depuis deux ans ? C'est la question à un million...

    La composition probable de l'OL : Greif - Mata, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk

