Malgré la cascade de blessures qui touche son groupe et les mauvais résultats des derniers matchs, Paulo Fonseca garde le moral. L'entraîneur de l'OL se veut ambitieux contre le Celta de Vigo.

De notre envoyé spécial à Vigo.

L'OL reste sans victoire depuis quatre matchs. Est-ce que la Ligue Europa peut être un bon moment pour relancer la machine ?

Paulo Fonseca : Tous les matchs sont de bonnes occasions pour avoir de bons résultats. Je suis positif, je ne suis pas dramatique parce que je vois des choses que vous n’avez pas la possibilité de voir. Parfois, nous gagnons des matchs et je ne suis pas satisfait. Peut-être que nous ne gagnons pas, et j'aime beaucoup les choses que nous avons faites. Quand nous avons une position dans le classement comme nous l’avons en Ligue 1, nous sommes ici à jouer un match important, un moment important pour l'Europa League, je ne peux que être très heureux de ce que l'équipe a fait jusqu'à maintenant. Il y a des choses à améliorer et à résoudre mais nous devons comprendre les circonstances.

Vous avez laissé sur le banc Tolisso ou encore Endrick au coup d'envoi contre le Paris FC. Est-ce que ce fut suffisant pour qu'ils retrouvent de l'énergie ?

Oui, je pense que c'était important pour les joueurs. Je préfère toujours avoir les meilleurs joueurs. Mais c'était impossible pour eux. Je pense qu'ils sont bien préparés pour le match. Ils sont peut-être un peu plus motivés, parce qu'ils sont tout frais. C'était important de faire ça.

"Le club est différent de ce qu'on a vécu à Manchester"

Vous avez dit aimer le jeu offensif du Celta. Avec une défense amoindrie, est-ce que cela vous pousse à revoir votre façon de penser ?

C’est une équipe qui veut toujours avoir l’initiative, toujours avoir le ballon. Ils ont un entraîneur qui a une philosophie portée vers l’avant et que j’aime beaucoup. Si nous pensons qu’il faut défendre parce qu’ils sont très forts, nous sommes morts. Si nous laissons au Celta le ballon, la possibilité d’attaquer, ce sera difficile pour nous. Pour moi, le principal est de bien défendre mais en gardant l’initiative du jeu car si nous laissons le ballon au Celta, ce sera difficile.

Le dernier match à élimination direct de l'OL en Ligue Europa était à Manchester il y a un an. Qu'est-ce qui a changé ou non par rapport à ce match ?

Nous savons qu'en ce moment, tous les matchs sont difficiles. On a joué contre Manchester, je pense que c'était un moment difficile pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes une équipe différente, un club différent. Avec d'autres joueurs, avec peut-être plus de stabilité, nous sommes un groupe différent aussi. C'est pourquoi ça a changé beaucoup. Les circonstances sont différentes, le moment est différent. Je pense qu'en ce moment, c'est difficile de faire cette comparaison avec ce match contre Manchester United. Par exemple, Dominik (Greif) n'était pas là, beaucoup de joueurs n'étaient pas là. C'est totalement différent.