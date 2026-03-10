Suivez OL Lyonnes - Le Havre en direct

Ce mardi à 19 heures, OL Lyonnes reçoit Le Havre pour le compte de la 17ᵉ journée de championnat. Suivez le match en direct sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue.

L’heure du retour à la compétition a sonné. Opposées au Havre ce mardi (19h), les joueuses de Jonatan Giráldez se doivent de continuer leur marche en avant afin de conforter leur première place. Privé de quinze joueuses pendant la trêve internationale, le tacticien espagnol espère toutefois retrouver la fraîcheur qui était la leur depuis le début de la saison. De retour à l’entraînement en fin de semaine dernière, Selma Bacha et Inès Benyahia, qui avaient respectivement fait l’impasse sur le rassemblement des Bleues et des U23 en raison de blessures, pourraient prétendre à disputer quelques minutes. Pour les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes, le voyage et le décalage horaire a eu raison de leur présence dans le groupe lyonnais, tout comme Christiane Endler et Tarciane.

Katoto et Diani buteuses en sélection

S’il souhaite s’appuyer sur des joueuses en forme, le coach espagnol pourra notamment compter sur ses deux attaquantes tricolores en cours de match. En effet, l’attaquante Marie-Antoinette Katoto a trouvé à deux reprises le chemin des filets lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne (4-1). Une démonstration à laquelle a également pris part sa coéquipière d’attaque, Kadidiatou Diani, qui a conclu cette trêve internationale par un but inscrit à la 71ᵉ minute pour sceller le score. Des performances qui arrivent au meilleur moment pour l’OL Lyonnes, qui s’apprête à vivre un mois de mars particulièrement intense. Avec un match tous les trois jours, les Fenottes devront maintenir leur niveau d’exigence pour continuer leur série d'invincibilité. Elles qui n'ont plus perdu depuis le 27 avril 2025 (défaite 4-1 contre Arsenal).