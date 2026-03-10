Suivez OL Lyonnes - Le Havre en direct

Ce mardi à 19 heures, OL Lyonnes reçoit Le Havre pour le compte de la 17ᵉ journée de championnat. Suivez le match en direct sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue.
L’heure du retour à la compétition a sonné. Opposées au Havre ce mardi (19h), les joueuses de Jonatan Giráldez se doivent de continuer leur marche en avant afin de conforter leur première place. Privé de quinze joueuses pendant la trêve internationale, le tacticien espagnol espère toutefois retrouver la fraîcheur qui était la leur depuis le début de la saison. De retour à l’entraînement en fin de semaine dernière, Selma Bacha et Inès Benyahia, qui avaient respectivement fait l’impasse sur le rassemblement des Bleues et des U23 en raison de blessures, pourraient prétendre à disputer quelques minutes. Pour les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes, le voyage et le décalage horaire a eu raison de leur présence dans le groupe lyonnais, tout comme Christiane Endler et Tarciane.
Katoto et Diani buteuses en sélection
S’il souhaite s’appuyer sur des joueuses en forme, le coach espagnol pourra notamment compter sur ses deux attaquantes tricolores en cours de match. En effet, l’attaquante Marie-Antoinette Katoto a trouvé à deux reprises le chemin des filets lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne (4-1). Une démonstration à laquelle a également pris part sa coéquipière d’attaque, Kadidiatou Diani, qui a conclu cette trêve internationale par un but inscrit à la 71ᵉ minute pour sceller le score. Des performances qui arrivent au meilleur moment pour l’OL Lyonnes, qui s’apprête à vivre un mois de mars particulièrement intense. Avec un match tous les trois jours, les Fenottes devront maintenir leur niveau d’exigence pour continuer leur série d'invincibilité. Elles qui n'ont plus perdu depuis le 27 avril 2025 (défaite 4-1 contre Arsenal).
Salut les fidèles,
Bon ,2 poteaux et 2 vendanges, mais toujours 0-0...
Joli but de Tabitha
Chacha, 1- 0 .
Enfin les havraises " sont bien en place", j'adore ce genre de commentaire !😄
Quand ça veut pas rire…
Superbe tir d’Alice
Un peu le mode "quiétude"... Elles ne sont pas obligées de forcer mais un peu de placement serait bien.
Un peu de chance quand même pour ce deuxième but
Un 2ême but dans le temps additionnel.
C'est un csc suite à une tête de Chacha.
Ça risque d'être bien long pour les havraises en seconde mi- temps....
Elles pourront peu compter sur la chance en WCL...
Pour moi, la tête de Chawinga est cadrée donc le but lui est attribué.
Par ailleurs, je trouve Jule pas très précise.
Seb, Je ne crois pas qu'il sera accordé à Chawinga, c'est bien la défenseure qui l'enlève à sa gardienne...
Ah bon, peut-être que la règle a changé.
On pensait que Tabitha serait une gazelle mais nous avons désormais une panthère noire tapie dans tous les coups fourrés !
C'est vrai que on la voit beaucoup ces derniers temps, et notamment ce soir .
Pauvres Havraises qui ne savent que courir et dégager , je ne sais pas si elles veulent ou le coach apprendre car la saison touche a sa fin et on ne voit pas de progrès .
Courir pour casser de belles transitions , forcément après dix passes elles arrivent a leur fin , c'est leur but !
malgré que le 2éme le punisse a ce jeu .
Selma ne fait rien de bon
Tout le monde voit la main mais pas l’arbitre. Comme d’habitude.