Suivez OL Lyonnes - Le Havre en direct

  par Elohan Latta
    • Ce mardi à 19 heures, OL Lyonnes reçoit Le Havre pour le compte de la 17ᵉ journée de championnat. Suivez le match en direct sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue.

    L’heure du retour à la compétition a sonné. Opposées au Havre ce mardi (19h), les joueuses de Jonatan Giráldez se doivent de continuer leur marche en avant afin de conforter leur première place. Privé de quinze joueuses pendant la trêve internationale, le tacticien espagnol espère toutefois retrouver la fraîcheur qui était la leur depuis le début de la saison. De retour à l’entraînement en fin de semaine dernière, Selma Bacha et Inès Benyahia, qui avaient respectivement fait l’impasse sur le rassemblement des Bleues et des U23 en raison de blessures, pourraient prétendre à disputer quelques minutes. Pour les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes, le voyage et le décalage horaire a eu raison de leur présence dans le groupe lyonnais, tout comme Christiane Endler et Tarciane.

    Katoto et Diani buteuses en sélection

    S’il souhaite s’appuyer sur des joueuses en forme, le coach espagnol pourra notamment compter sur ses deux attaquantes tricolores en cours de match. En effet, l’attaquante Marie-Antoinette Katoto a trouvé à deux reprises le chemin des filets lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne (4-1). Une démonstration à laquelle a également pris part sa coéquipière d’attaque, Kadidiatou Diani, qui a conclu cette trêve internationale par un but inscrit à la 71ᵉ minute pour sceller le score. Des performances qui arrivent au meilleur moment pour l’OL Lyonnes, qui s’apprête à vivre un mois de mars particulièrement intense. Avec un match tous les trois jours, les Fenottes devront maintenir leur niveau d’exigence pour continuer leur série d'invincibilité. Elles qui n'ont plus perdu depuis le 27 avril 2025 (défaite 4-1 contre Arsenal).

    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 19 h 17

      Salut les fidèles,
      Bon ,2 poteaux et 2 vendanges, mais toujours 0-0...

      Signaler
    2. Avatar
      JackP - mar 10 Mar 26 à 19 h 28

      Joli but de Tabitha

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 19 h 28

      Chacha, 1- 0 .
      Enfin les havraises " sont bien en place", j'adore ce genre de commentaire !😄

      Signaler
    4. Avatar
      JackP - mar 10 Mar 26 à 19 h 43

      Quand ça veut pas rire…

      Signaler
    5. Avatar
      JackP - mar 10 Mar 26 à 19 h 44

      Superbe tir d’Alice

      Signaler
    6. OL-91
      OL-91 - mar 10 Mar 26 à 19 h 47

      Un peu le mode "quiétude"... Elles ne sont pas obligées de forcer mais un peu de placement serait bien.

      Signaler
    7. Avatar
      JackP - mar 10 Mar 26 à 19 h 48

      Un peu de chance quand même pour ce deuxième but

      Signaler
    8. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 19 h 49

      Un 2ême but dans le temps additionnel.
      C'est un csc suite à une tête de Chacha.
      Ça risque d'être bien long pour les havraises en seconde mi- temps....

      Signaler
    9. OL-91
      OL-91 - mar 10 Mar 26 à 19 h 50

      Elles pourront peu compter sur la chance en WCL...

      Signaler
    10. seb.66
      seb.66 - mar 10 Mar 26 à 19 h 52

      Pour moi, la tête de Chawinga est cadrée donc le but lui est attribué.

      Par ailleurs, je trouve Jule pas très précise.

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 19 h 55

        Seb, Je ne crois pas qu'il sera accordé à Chawinga, c'est bien la défenseure qui l'enlève à sa gardienne...

        Signaler
        1. seb.66
          seb.66 - mar 10 Mar 26 à 20 h 08

          Ah bon, peut-être que la règle a changé.

    11. OL-91
      OL-91 - mar 10 Mar 26 à 19 h 55

      On pensait que Tabitha serait une gazelle mais nous avons désormais une panthère noire tapie dans tous les coups fourrés !

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 20 h 05

        C'est vrai que on la voit beaucoup ces derniers temps, et notamment ce soir .

        Signaler
    12. Avatar
      brad - mar 10 Mar 26 à 19 h 58

      Pauvres Havraises qui ne savent que courir et dégager , je ne sais pas si elles veulent ou le coach apprendre car la saison touche a sa fin et on ne voit pas de progrès .
      Courir pour casser de belles transitions , forcément après dix passes elles arrivent a leur fin , c'est leur but !
      malgré que le 2éme le punisse a ce jeu .

      Signaler
    13. Avatar
      JackP - mar 10 Mar 26 à 20 h 08

      Selma ne fait rien de bon

      Signaler
    14. Avatar
      JackP - mar 10 Mar 26 à 20 h 11

      Tout le monde voit la main mais pas l’arbitre. Comme d’habitude.

      Signaler

