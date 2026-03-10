Ligue 1 : pourquoi le report du Havre - OL n’a pas eu lieu

Dimanche, l’OL se déplace au Havre, trois jours après un déplacement à Vigo. Face à la cascade de blessures et à l’enchaînement des matchs, le club lyonnais avait demandé un report du match de Ligue 1. Une demande arrivée trop tard pour le club havrais.

Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", la question a été de savoir comment ne pas sombrer après les quatre dernières contreperformances de l’OL et ainsi ne pas tout perdre en mars. Ce jeudi, les Lyonnais se déplacent à Vigo pour un huitième de finale de Ligue Europa crucial. Ils n’auront pas le temps de souffler puisqu’ils enchaîneront dès dimanche avec un déplacement au Havre pour la 26e journée de Ligue 1. Un voyage en Normandie qui aurait pu ne pas avoir lieu pour se laisser les meilleures chances de se qualifier en Europe, mais aussi limiter l’impact des blessures qui touchent le vestiaire rhodanien depuis plusieurs semaines.

Une question de timing et de billetterie

L’OL a bien questionné sur la possibilité d'un report de ce match, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais, mais la demande n’a pas abouti. Si la LFP avait ouvert la porte à un possible réajustement du calendrier pour l’OL et le LOSC, les dirigeants lyonnais se sont heurtés à un refus de leurs homologues havrais. Ayant déjà commercialisé les billets pour la rencontre, le HAC n’a pas accédé à la demande de son adversaire et le match aura donc bien lieu ce dimanche 15 mars à 17h15. Par ailleurs, ce refus n’a pas créé de tension entre les deux clubs, comme nous le précisons.