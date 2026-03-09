Actualités
Rémy Descamps lors d'OL - Metz
Rémy Descamps lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029

  • par Gwendal Chabas

    • Deuxième gardien de l'OL, Rémy Descamps a prolongé son contrat. Le voilà maintenant lié au club jusqu'en 2029.

    Plus d'informations à suivre...

    Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais...

    derniers commentaires
