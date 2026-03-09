Actualités Rémy Descamps lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP) Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029 9 mars 2026 À 17:34 par Gwendal Chabas Deuxième gardien de l'OL, Rémy Descamps a prolongé son contrat. Le voilà maintenant lié au club jusqu'en 2029. Plus d'informations à suivre... à lire également Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais... Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens