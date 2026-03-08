Tolisso après OL - Paris FC (1-1) : "Un moindre mal avec ce point"

Face à une formation qui joue le maintien comme le Paris FC, l'OL a encore dû puiser dans ses ressources pour accrocher le point du nul. Corentin Tolisso ne veut pas tirer la sonnette d'alarme pour autant.

Un point contre le Paris FC (1-1), c'est un moindre mal, ce (dimanche) soir ?

Corentin Tolisso : Oui, c'est un moindre mal. Bien sûr qu'on avait à cœur de gagner, c'est une certitude. Après, on a pris ce but sur ce coup de pied arrêté, malheureusement. J'ai envie de dire un peu à l'image de jeudi, on n'a pas lâché, on n'a pas abandonné, on a été récompensé à la fin. C'est sûr que les temps sont un peu plus compliqués en ce moment. Ça fait quatre matchs qu'on n'a pas gagnés. Aujourd'hui, on est tout de même quatrième, à égalité avec l'OM à la troisième place. Je pense que si vous aviez dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite. On sait que la série n'est pas forcément très bonne, mais il faut rester positif.

Aujourd'hui, on a réussi à revenir au score, à se battre jusqu'à la fin. Certes, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est là où on voit qu'on est une vraie équipe. Ça part de tout le club, avec le staff, on est tous ensemble, tous concernés. Il faut tous être positifs, je sais que les supporters le sont, donc c'est bien. En tout cas, on l'est et au moins, comme vous l'avez dit, on n'a pas perdu ce soir. On a réussi à aller prendre ce point, donc il faut s'appuyer sur ces choses-là qui sont un peu positives.

"Il faut faire le dos rond"

Comment expliquez-vous ces difficultés actuelles ?

En vrai, j'ai envie de dire que c'est une saison, c'est comme ça, on a eu des hauts, on a eu des bas, au mois de novembre, début décembre, je crois que c'était un peu plus compliqué. Après on a fait une bonne période, là c'est un peu plus compliqué. Pour moi, une saison c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr que quand il y a des bas, il faut les minimiser, il faut essayer de redresser la barre tout de suite. Après oui, comment on peut les expliquer, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne va pas se cacher, on a énormément de blessés malheureusement et des joueurs importants.

Ruben (Kluivert), Alonso (Moreira), Pavel (Sulc) sont très très importants. Ils ont joué beaucoup de matchs dans la première partie de saison, donc il faut faire entre guillemets le dos rond pour sortir de cette situation. Après, continuer à travailler, pour moi c'est ça le plus important. Ça fait beaucoup de fois que je viens ici (en zone mixte), je redis la même chose, mais c'est la mentalité, pour moi ça part vraiment de là. C'est le point de départ, avoir cette mentalité de rien lâcher, de tout donner, de travailler pour l'équipe et d'être une équipe unie, soudée. Comme ça, on va relever la tête et on va regagner les matchs.

"La force de ce groupe est d'être soudé"

Il y a un gros match jeudi à Vigo. Il n'y a pas d'inquiétudes car vous aurez le même groupe ?

On est conscients de ce qu'on a, des joueurs qui ne sont pas là. On sait qu'on va jouer sans eux, mais comme je l'ai dit précédemment dans la saison, pendant la période des 13 matchs où on a gagné, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas là. Moi-même, je n'étais pas là. Moussa (Niakhaté) n'était pas tout le temps là et on a réussi à gagner. Pour moi, la force du groupe, c'est vraiment qu'on est tous soudés, tous unis et que le coach, malgré les blessures, arrive à faire de très belles choses avec ce groupe.Je n'ai pas de doute pour jeudi. On va être focus, on va être déterminés à gagner, peu importe qui commencera le match.