La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
La joie des joueurs de l’OL contre l’OM (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse

  • par Gwendal Chabas

    • Un gros programme au menu de Tant qu'il y aura des Gones ce lundi. Comme d'habitude, vous pouvez contribuer à votre émission sur l'OL dans l'espace des commentaires.

    C'est grave docteur ? Si l'on sentait le passage à vide de l'OL possible en ce mois de mars, celui-ci s'est confirmé dimanche avec le deuxième match nul de rang contre le Paris FC (1-1). Cela fait donc quatre parties de suite sans succès pour les coéquipiers de Tyler Morton. Une rencontre que l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones débriefera longuement.

    Autre chapitre de l'émission du 9 mars, le cas Endrick. En grande délicatesse sur ses récentes performances, le Brésilien fait l'objet de critiques extérieures. Au sein du club, on le défend ardemment, mais ce sujet sera capital pour l'Olympique lyonnais dans les semaines à venir.

    Comment réussir l'enchaînement Celta - Le Havre ?

    Enfin, comment le staff gérera-t-il l'enchaînement Celta de Vigo et Le Havre cette semaine ? Il faudra soigner les corps, ainsi que les têtes qui paraissent aussi fatiguées que les jambes rhodaniennes. Attention à ne pas sombrer complètement dans les jours à venir. Cet opus se tiendra en compagnie d'Aulasinho, influenceur bien connu de la sphère lyonnaise sur les réseaux sociaux.

    Vous pouvez réagir à ces thématiques dans l'espace dédié aux commentaires. Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens

