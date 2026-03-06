OL : Fonseca s'agace et prend la défense d'Endrick

Interrogé sur le rendement d'Endrick depuis quelques matchs, Paulo Fonseca n'a pas manqué de prendre la défense de son attaquant. L'entraîneur de l'OL estime que les attentes sont trop élevées sur le Brésilien.

La lune de miel aura duré un mois. Débarqué le 23 décembre 2025 mais officiellement le 1er janvier dernier, Endrick a vécu des premières semaines idylliques avec l'OL. Décisif à tous les matchs, le Brésilien s'est même offert un triplé à Metz fin janvier. S'il a de nouveau trouvé le chemin des filets contre Laval en Coupe de France, les difficultés dans le jeu avaient déjà été perceptibles. Bien plus muselé par les adversaires, plus ou moins légalement, Endrick traverse une disette que même ses passes décisives contre l'OM n'ont pas effacée.

De quoi pousser Paulo Fonseca à prendre sa défense au lendemain d'OL - Lens et à deux jours de la venue du Paris FC (dimanche 20h45). Depuis qu’il est arrivé, il a joué quasiment tous les matchs. Hier (jeudi), je pense qu’il était fatigué. La situation d’Endrick n’est pas évidente. Il a commencé à jouer ailier droit et maintenant il joue dans l’axe avec l’absence d’autres joueurs." L'entraîneur lyonnais a également mis en avant un manque de compréhension de ses demandes pour expliquer son rendement contre les Sang et Or.

"Les gens pensaient qu'il allait être la solution à nos problèmes"

Toutefois, Fonseca a volé au secours de son joueur. Relancé à maintes reprises sur le cas du joueur prêté par le Real Madrid, le Portugais a commencé à sortir les griffes, estimant qu'il "faudrait davantage d’équilibre et de nuance. Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible. Il faut une évaluation plus juste. Je suis le seul à défendre Endrick."

Pointant du doigt la note obtenue par le Brésilien chez un de nos confrères, Paulo Fonseca ne veut pas que son numéro 9 soit réduit aux simples commentaires : "Endrick marque un but, la critique est très positive, et c’est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives." Il a tenu à rappeler que l'Auriverde "n'a que 19 ans. C’est la première fois qu’il joue dans un championnat européen, plus intense et plus physique. Les gens pensaient qu’il allait être la solution à tous nos problèmes. L'hécatombe de blessures qui touche l'OL n'aide également pas au rayonnement d'Endrick...