OL : Fonseca s'agace et prend la défense d'Endrick

Interrogé sur le rendement d'Endrick depuis quelques matchs, Paulo Fonseca n'a pas manqué de prendre la défense de son attaquant. L'entraîneur de l'OL estime que les attentes sont trop élevées sur le Brésilien.
La lune de miel aura duré un mois. Débarqué le 23 décembre 2025 mais officiellement le 1er janvier dernier, Endrick a vécu des premières semaines idylliques avec l'OL. Décisif à tous les matchs, le Brésilien s'est même offert un triplé à Metz fin janvier. S'il a de nouveau trouvé le chemin des filets contre Laval en Coupe de France, les difficultés dans le jeu avaient déjà été perceptibles. Bien plus muselé par les adversaires, plus ou moins légalement, Endrick traverse une disette que même ses passes décisives contre l'OM n'ont pas effacée.
De quoi pousser Paulo Fonseca à prendre sa défense au lendemain d'OL - Lens et à deux jours de la venue du Paris FC (dimanche 20h45). Depuis qu’il est arrivé, il a joué quasiment tous les matchs. Hier (jeudi), je pense qu’il était fatigué. La situation d’Endrick n’est pas évidente. Il a commencé à jouer ailier droit et maintenant il joue dans l’axe avec l’absence d’autres joueurs." L'entraîneur lyonnais a également mis en avant un manque de compréhension de ses demandes pour expliquer son rendement contre les Sang et Or.
"Les gens pensaient qu'il allait être la solution à nos problèmes"
Toutefois, Fonseca a volé au secours de son joueur. Relancé à maintes reprises sur le cas du joueur prêté par le Real Madrid, le Portugais a commencé à sortir les griffes, estimant qu'il "faudrait davantage d’équilibre et de nuance. Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible. Il faut une évaluation plus juste. Je suis le seul à défendre Endrick."
Pointant du doigt la note obtenue par le Brésilien chez un de nos confrères, Paulo Fonseca ne veut pas que son numéro 9 soit réduit aux simples commentaires : "Endrick marque un but, la critique est très positive, et c’est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives." Il a tenu à rappeler que l'Auriverde "n'a que 19 ans. C’est la première fois qu’il joue dans un championnat européen, plus intense et plus physique. Les gens pensaient qu’il allait être la solution à tous nos problèmes. L'hécatombe de blessures qui touche l'OL n'aide également pas au rayonnement d'Endrick...
Oui Endrick hier était clairement émoussé physiquement ( et il le sera encore plus dimanche 🫣 ).
Il a trop joué après avoir passé 6 mois sur le banc au real .
Forcément il le paie maintenant .
Je ne le ferai rentrer qu'en super sub dimanche dans la derniere demie heure mais est ce que Fonseca va oser le mettre sur le banc ?
C'est une vraie question. À laquelle je fais tout à fait confiance au staff pour y répondre au mieux vu l'état de l'effectif.
J'ajoute que Himbert, avec les rentrées qu'il a fait, devient une option crédible pour être titulaire contre le PFC.
Une attitude juste et humaine de Fonseca. Il défend son joueur, qui est l'objet de critiques particulièrement injustes.
Son match n'a pas été bon, celui à Marseille l'était, ça a même été l'un des meilleurs lyonnais, sinon le meilleur, et dans un match difficile.
Face à Lens, on peut critiquer quelques gestes d'humeur, c'est vrai, mais il sait qu'il est l'objet de tous les regards, dont nombreux pas du tout bienveillants et qui n'attendent que sa chute.
C'est un jeune joueur trop vite starifiée mais qui a malgré tout la tête assez lucide, avec il est certain de l'ambition toutefois liée à un énorme potentiel. Mais il dépend d'un collectif, sachant qu'il n'a pas le profil d'un défenseur comme certains le voudraient. D'ailleurs ses qualités, son explosivité ont besoin de lucidité autant que de bons ballons, et une activité défensive comme celle de Moreira par exemple lui enlèverait beaucoup de cette explosivité et lucidité. Il n'a pas le même gabarit et la même masse musculaire.
Très juste. J'insiste de nouveau sur un point : si Endrick ne défend pas, c'est pour une considération tactique du coach. Il est désormais la seule option qui nous offre des solutions de contre attaque rapide, donc il reste devant. Quand il était à droite, car on avait encore Moreira, il revenait défendre ! Car le coach le demandait. Je me rappelle, je l'avais souligné. De nombreux tacles glissés et retours pour aider son latéral. Désormais, le contexte tactique a changé, malheureusement... Peut-être que Himbert pourra nous aider à retrouver le schéma que l'on a connu avec Moreira.
Quant aux gestes d'humeur, ce sont des débats que je n'aime pas. Tant que ça ne dérange pas le reste de l'équipe, je m'en fous pas mal. Nombreux sont les joueurs, et même très grands joueurs, qui ont fait des carrières complètes en râlant. Et ça n'a dérangé personne.
D'autant plus que je trouve que les réactions d'endrick sont plutôt justifiées. Hier Morton il loupe une grosse situation, où Endrick aurait filé seul au point de penalty avec juste une petite remise. Je n'en veux pas à Morton de ne pas avoir vu, mais je comprends que Endrick s'agace. D'autant plus que c'est lui qui avait tout créé. Alors qu'à entendre certains c'est n'est qu'un bourrin de tout droit...
Bref, il a 19 ans aussi. Il va apprendre à se maîtriser, et à gagner en calme. S'il en a besoin. L'exemple de Tolisso, qui switche tout de suite malgré un gros loupé d'un coéquipie, sera là pour l'y aider.
Il apprend, il mord plus souvent le gazon car il ne sait pas ce que c'est de se faire envoler sur des coups d'épaule qui font légion en L1 . Comme tout jeune l'attente sur son talent le fait déjouer, faut juste qu'il joue avec du plaisir et qu'il laisse de côté ses agacements visibles lorsqu'il attend le ballon et non donné ; la réussite reviendra .
Faut pas que Fonseca pense que Endrick est plus pointé qu'un autre , en ce qui me concerne il est sur une même ligne que les autres pour des éloges comme sur les critiques qui ne sont pas mort d'homme non plus.....
19ans avec tout le talent du monde qu'il a et qu'il est bien évidemment soumis à la critique ce n'est qu'un bébé pas encore former, il apprend l'enchaînement des matchs..
Donc bien sûr qu'il est perfectible, il doit surveiller son comportement sur le terrain, car en dehors pour voir des vidéo du groupe à l'entraînement il s'est tres bien intégré..
De plus il joue sans les titulaires autour de lui bref il faut pas s'attendre à faire de miracle à chaque match malgré son immense potentiel, mais il me semble quand meme que sans lui on est moins fort.
Je suis d’accord qu’il est jeune et ne peut pas porter l’équipe mais il a des attitudes agaçantes parfois ( comme coup franc qu’il tire à la place de Morton par exemple. ). Mais quand Paulo dit qu’il ne comprend pas les consignes j’ai + de mal : il parle la même langue que le coach. C’est quoi le problème alors? IIl est demeuré ?