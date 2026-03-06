Un pic à trois millions de téléspectateurs pour OL - Lens

Choc des quarts de finale de Coupe de France, le match entre l'OL et Lens a attiré 2,4 millions de personnes en moyenne sur France 2. Le scénario du match a même fait monter ce chiffre à trois millions.

L'affiche était déjà alléchante sur le papier. Avec l'élimination de l'OM le mercredi, le choc entre l'OL et Lens avait pris une importance encore plus capitale. Le vainqueur de cet ultime quart de finale aurait très certainement la tête du grand favori au titre final dans cette Coupe de France. Ajoutez à cela les retrouvailles de Pierre Sage avec son ancien club et tout simplement deux des équipes les plus séduisantes de Ligue 1 et cela poussait forcément à se mettre devant le match. Que ce soit à Décines avec 47 879 spectateurs pour un jeudi soir à 21h10 ou devant la télévision.

Un scénario qui a attiré les curieux

Il y avait le choix d'ailleurs de ce côté là avec une co-diffusion entre France 2 et beIN Sports. Le chiffre de la chaîne qatarie n'est pas sorti mais pour le service public, cet OL - Lens (2-2, 4 tab 5) a été un bon succès. La rencontre a attiré 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 15,3% de PdA. Le scénario du match avec des Lyonnais qui ont comblé un retard de deux buts et une séance de tirs au but a permis à France 2 de s'offrir un pic à trois millions de téléspectateurs au cours de la rencontre.