Fonseca après OL - Lens : "Une force mentale incroyable"

Mené de deux buts à la mi-temps, l'OL a retrouvé les ressources pour revenir dans la partie et égaliser en toute fin de match. Si l'issue est cruelle, Paulo Fonseca voulait en garder du positif.
Comment réagit-on après un tel scénario cruel pour l'OL ?
C’est très dur mais c’est le foot. On a tout fait pour gagner ce match. Nous avons joué contre une équipe vraiment forte. Ils ont deux buts de contre-attaque et une autre situation, mais on a vu beaucoup de bonnes choses. L’équipe a démontré une force mentale incroyable. Je suis très fier de mes joueurs.
Est-ce que votre équipe est fatiguée, mentalement et physiquement ?
Je n'oublie pas que Lens joue seulement une fois par semaine. Ils ont eu deux jours de plus pour préparer le match, pour récupérer. Mais je pense que l’équipe a bien fini physiquement le match. Après, c’est normal, perdre 2-0 et faire l’effort que les joueurs ont fait pour revenir, ça use, mais c’est magnifique. Je pense que l’équipe a très bien répondu physiquement.
Ce jeudi soir, la meilleure équipe s'est qualifiée ?
Lens est en ce moment une meilleure équipe. Elle n’a pas mérité plus que nous mais elle est la meilleure équipe actuellement, elle est deuxième en championnat, elle joue un jeu très vertical, très intense. Elle mérite son classement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons mérité plus.
"Lens est en ce moment une meilleure équipe. Elle n’a pas mérité plus que nous mais elle est la meilleure équipe actuellement, elle est deuxième en championnat, elle joue un jeu très vertical, très intense. Elle mérite son classement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons mérité plus" : non, car nous sommes traditionnellement mauvais aux tirs ai but..
On a été bons au tirs au but toitoi. Perdre ne veut pas dire être mauvais. Descamps est souvent parti du bon côté. Un lensois a touché la barre. Ils juste été parfaits. Risser était au fraises à chaque fois lui. Mais il est parti du bon côté une fois. D'ailleurs, je pense que c'était sa stratégie à Risser. Partir à fond sur un côté, peu importe les feintes. Et ça a fonctionné sur Niakhaté. Endrick, d'ailleurs il l'a compris. Apparemment d'après certains c'est un tout droit à la njie, mais il a frappé au milieu fort. Vu que Risser anticipait a fonds. Au 5e tir. Preuve de sang froid et intelligence.
Mais … mais…. Il a osé encore une fois ? Ce mec n’est pas sérieux ? On méritait de gagner sur le coup-franc d’Hendrix le ballon d’or ? Où les trois penalties non sifflés quand il trébuche ? Sur les contrôles de Maitland-Mal ? C’est pas possible il doit juste regarder le tableau à la fin des matchs et être content des tirs cadrés en fait, qui a ramené ce grand nom du football déjà ?
La fin de saison catastrophique se profile. Ça va faire très mal. Mais il faut qu’on s’accroche à la 5ème place… Strasbourg et Lille reviennent très forts. Avec un peu de chance, on s’agrippe fort à la 4ème place en espérant que Lille va perdre des forces en Europa.
Endrix qui marque son penaltie et qui secoue les filets du but, c’est lunaire.
Jimmy c'est toi ? Tu es de retour sur terre ? 🎸
Intérol, vous êtes matrixé par Endrix, au point de saluer son penaltie. C’est désolant. Vivement la suite alors 🥳