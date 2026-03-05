Fonseca après OL - Lens : "Une force mentale incroyable"

Mené de deux buts à la mi-temps, l'OL a retrouvé les ressources pour revenir dans la partie et égaliser en toute fin de match. Si l'issue est cruelle, Paulo Fonseca voulait en garder du positif.

Comment réagit-on après un tel scénario cruel pour l'OL ?

C’est très dur mais c’est le foot. On a tout fait pour gagner ce match. Nous avons joué contre une équipe vraiment forte. Ils ont deux buts de contre-attaque et une autre situation, mais on a vu beaucoup de bonnes choses. L’équipe a démontré une force mentale incroyable. Je suis très fier de mes joueurs.

Est-ce que votre équipe est fatiguée, mentalement et physiquement ?

Je n'oublie pas que Lens joue seulement une fois par semaine. Ils ont eu deux jours de plus pour préparer le match, pour récupérer. Mais je pense que l’équipe a bien fini physiquement le match. Après, c’est normal, perdre 2-0 et faire l’effort que les joueurs ont fait pour revenir, ça use, mais c’est magnifique. Je pense que l’équipe a très bien répondu physiquement.

Ce jeudi soir, la meilleure équipe s'est qualifiée ?

Lens est en ce moment une meilleure équipe. Elle n’a pas mérité plus que nous mais elle est la meilleure équipe actuellement, elle est deuxième en championnat, elle joue un jeu très vertical, très intense. Elle mérite son classement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons mérité plus.