OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible"

Quatre jours après la défaite à Marseille, l’OL veut se relever avec la Coupe de France. Le onze de départ devrait sensiblement être le même contre Lens que face à l’OM.

Un rebond est attendu ce jeudi soir (21h10) à Décines. Après deux défaites en championnat, l'OL reçoit le RC Lens pour le dernier quart de finale de Coupe de France. Avec l'élimination de l'OM mercredi soir, le plateau reste encore composé de clubs de l'élite, mais il y a une porte à ouvrir pour les Lyonnais. Cela donnerait du baume au cœur après les deux revers en Ligue 1, même si Nicolas Tagliafico et Paulo Fonseca assurent que cela n'a rien changé dans le vestiaire. On peut certainement les croire car ils avaient répété depuis longtemps qu'il ne fallait pas s'enflammer dans les victoires. Toutefois, rien ne remplacera une réponse sur la pelouse du Parc OL.

Tessmann sur le banc après son match à Marseille ?

Pour affronter Pierre Sage, Fonseca ne peut toujours pas compter sur un effectif fourni. Néanmoins, il devrait compter sur l'orgueil de ses joueurs pour apporter une réponse à cette mauvaise passe. L'entraîneur lyonnais assure que Marseille fut"une défaite qui donne confiance" et il ne devrait pas chambouler. Il n'en a pas forcément les moyens humains et le onze devrait se rapprocher de celui qui a débuté au Vélodrome. À une ou deux exceptions près.

Plus que dans le dur dimanche dernier, Tanner Tessmann devrait faire les frais de sa prestation ratée avec Abner, apportant un profil plus technique, comme avancé par L'Equipe. L'autre concerne le poste de gardien, comme écrit un peu plus tôt. Qui de Rémy Descamps ou Dominik Greif sera titulaire ? Fonseca a préféré maintenir le suspense, les deux gardiens ayant des qualités à faire valoir.

La composition probable de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk