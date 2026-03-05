OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible"

Quatre jours après la défaite à Marseille, l’OL veut se relever avec la Coupe de France. Le onze de départ devrait sensiblement être le même contre Lens que face à l’OM.
Un rebond est attendu ce jeudi soir (21h10) à Décines. Après deux défaites en championnat, l'OL reçoit le RC Lens pour le dernier quart de finale de Coupe de France. Avec l'élimination de l'OM mercredi soir, le plateau reste encore composé de clubs de l'élite, mais il y a une porte à ouvrir pour les Lyonnais. Cela donnerait du baume au cœur après les deux revers en Ligue 1, même si Nicolas Tagliafico et Paulo Fonseca assurent que cela n'a rien changé dans le vestiaire. On peut certainement les croire car ils avaient répété depuis longtemps qu'il ne fallait pas s'enflammer dans les victoires. Toutefois, rien ne remplacera une réponse sur la pelouse du Parc OL.
Tessmann sur le banc après son match à Marseille ?
Pour affronter Pierre Sage, Fonseca ne peut toujours pas compter sur un effectif fourni. Néanmoins, il devrait compter sur l'orgueil de ses joueurs pour apporter une réponse à cette mauvaise passe. L'entraîneur lyonnais assure que Marseille fut"une défaite qui donne confiance" et il ne devrait pas chambouler. Il n'en a pas forcément les moyens humains et le onze devrait se rapprocher de celui qui a débuté au Vélodrome. À une ou deux exceptions près.
Plus que dans le dur dimanche dernier, Tanner Tessmann devrait faire les frais de sa prestation ratée avec Abner, apportant un profil plus technique, comme avancé par L'Equipe. L'autre concerne le poste de gardien, comme écrit un peu plus tôt. Qui de Rémy Descamps ou Dominik Greif sera titulaire ? Fonseca a préféré maintenir le suspense, les deux gardiens ayant des qualités à faire valoir.
La composition probable de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk
La compo énoncée est quasi parfaite à mes yeux , avec les joueurs dont nous disposons actuellement .
Avec une nuance près : je tenterai Merah à la place d'Abner au milieu .
Et Himbert a la place de Roman..
Himbert est hyper mobile, il presse à fond, est dynamique, il apportera le ptit truc qu'apporte Sulc quand il joue..
Roman, je le trouve un peu trop statique..
Pareil que toi Rembouge.
Himbert titulaire ou remplaçant à l'heure de jeu. Et ce n'est pas négociable, c'est une obligation
Effectivement , le petit Himbert performe et postule sur le poste d'avant centre ; il est plus mobile que le géant Ukrainien , et très fort techniquement .
Merah n’a pas le niveau pour ce genre de match! Attention Marseille n’a plus que la ligue 1…..une victoire ce soir serait parfaite MAIS ce qui m’intéresse c’est Dimanche….Je ne suis pas favorable d’être engagé sur trois compétitions !..j’espère me tromper…
je ne serai pas aussi affirmatif , il a progressé et est tout a fait capable de jouer ce match .
Oui moi je pense qu'au contraire il a les qualités et la hargne tant recherché par Fonseca. Et puis ses deux premiers matchs sont des réussites ! Après on ne sait jamais comment Fonseca va gérer un jeune, mais Himbert à l'air d'être son petit chouchou.
En tout cas moi je suis d'accord sur le fait qu'il a le profil adapté à notre équipe. On pensait que Moreira n'aurait pas le niveau non plus en début de saison et on connait la suite. Ces jeunes qui se donnent à fond et font le travail défensif et de pressing, c'est du pain bénit pour le coach.
C'est la misère cette compo.
Il faudra faire la différence sur l'engagement, ce n'est pas encore foutu.
Je pense la même chose aussi, les lensois montre des signes de fatigue depuis quelques matchs c'est ce côté là qu'il va falloir exploiter.
des signes de fatigue ?
Tu n'as sans doute pas vu leur énorme match à Strasbourg .
Je regarde pratiquement tous les matchs des lensois, moi au moins je peux en parler. Oui ils ont donné un max contre Strasbourg ça n'empêche qu'ils ont montré des signes de fatigue. Pas toute l'équipe mais certains joueurs commencent à tirer de la langue, c'est normal ils ont tellement donné jusque là, ce n'est pas un hasard si ils sont deuxième au classement avec 8pts d'avance sur le 3ème, mais on peut compter sur Sage pour bien gérer tout ce ptit monde jusqu'à la fin de la saison.
la misère ?
C'est une très bonne compo au contraire ( en l'abscence de nos 6 joueurs ) .
L'élimination de l'OM montre qu'ils vont (sont capables) encore perdre des points en championnat.
En coupe, il reste Strasbourg, Nice, Toulouse, X.
Le tableau est vraiment ouvert.
Si Lens gagne ce soir je serai content pour P.Sage et ça fera un match de moins dans le calendrier de l'OL.
Si l'OL gagne je serai vraiment content, ça prouvera que même avec une équipe très diminuée on peut battre le N°2.
bonjour , mon sentiment est que le vainqueur du match de ce soir sera celui qui remportera la coupe .
Si c'est nous ce sera historique et un grand moment pour le club .
Si c'est Lens je serai vraiment content pour pierrot , il sera adulé par le public lensois et ce sera mérité .
Votre Sainteté, c'est aussi ce que je crois aussi...mais c'est plus un espoir qu'un évènement basé sur des faits!!!
Ce sera le favori sur le papier, mais pas forcément le vainqueur final. On peut très bien gagner ce match et se faire éliminer par Strasbourg ou Toulouse, voir même Nice qui nous pose des problèmes. Ces 3 équipes nous ont posés des problèmes cette saison.
C'est ce qui n'est pas rassurant, mais étant donné qu'on performe lorsqu'on joue tous les 3 jours, j'espère qu'on va gagner et enchainer !
Complètement OK avec toi BadGone. Les 3 autres équipes sont sur une dynamique qu'ils ne lâcheront plus, même Nice la plus faible équipe sur le papier va tout donner pour aller bout. Je ne vois aucun favoris, je vois juste 5 équipes qui peuvent prétendre gagner la coupe.
Bonjour,
Cette nuit, j'ai rêvé qu'on perdait aux tirs au but. Rêve sans doute influencé par ce que j'avais entendu sur France Info peu avant d'aller me coucher : l'élimination de l'OM 4-3 après un nul 2-2.
Le vainqueur du match de ce soir devrait être celui de cette édition de la coupe de France : ne reste plus que Toulouse, Nice et Strasbourg.
en tant que souverain pontife , je dirais ceci :
« L'espoir est une bougie qui refuse de s'éteindre, même quand la cire commence à brûler les doigts. »
( j'ignore de qui est cet aphorisme )
"L'espoir est la face cachée du doute"...
Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure.
bon je vous sens en forme pour ce soir , c'est de bonne augure .
@Toi : phénomène que j'ai observé assez souvent !!!
@toi je confirme
Ah je sais pas, c'est pas de moi mais d'OSS 117.
Alors, je demanderai à mon pote qui a joué dans OSS 117. Il saura me dire, épicéunlyonnais !
vu de l’Olympique Lyonnais, Lens est tout simplement la meilleure équipe de France depuis le début de la saison.
« J’aime beaucoup cette équipe, qui est pour moi, la meilleure de notre championnat dans ce qu’elle a montré jusqu’à maintenant. Elle met beaucoup d’intensité, a de l’expérience et joue bien. Pierre Sage a fait un très bon travail. Ce sera un match difficile pour nous, mais je m’attends à ce qu’il le soit pour eux aussi. Les deux équipes sont plus fortes aujourd’hui qu’en début de saison », a assuré Paulo Fonseca, qui met en avant le RC Lens aussi parce que le PSG a été moins régulier cette saison en Ligue 1.