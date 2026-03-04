OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe

Absent depuis le match à Berne fin janvier, Orel Mangala va retrouver le groupe de l'OL jeudi soir. Paulo Fonseca a annoncé le retour du milieu belge pour affronter Lens.

Le terrain synthétique de Berne a eu raison de son genou. De retour dans le groupe depuis quelques semaines, Orel Mangala avait malgré tout été ménagé contre les Young Boys en raison de l'état du terrain suisse. Seulement, la blessure de Nicolas Tagliafico dès la mi-temps avait poussé Paulo Fonseca à revoir ses plans et les 45 minutes disputées par le Belge lui ont fait manquer un mois et demi de compétition. Mais il semblerait que les soucis soient derrière Mangala désormais.

"On ne va pas prendre de risques pour les blessés"

Ayant repris l'entraînement avant le déplacement à Marseille, l'ancien d'Everton enchaîne les séances et va donc retrouver le groupe de l'OL pour le quart de finale de Coupe de France. "Orel va faire son retour dans le groupe demain", a annoncé Fonseca. Il est la seule bonne surprise côté lyonnais puisque les autres absences des derniers jours et des dernières semaines seront toujours sur le flanc. "On ne prendra pas de risque sur cette semaine", a poursuivi le coach portugais à la veille de recevoir Lens. Pas de Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert ainsi que Malick Fofana et Ernest Nuamah pour la Coupe mais aussi contre le Paris FC, dimanche.