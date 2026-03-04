OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe

Absent depuis le match à Berne fin janvier, Orel Mangala va retrouver le groupe de l'OL jeudi soir. Paulo Fonseca a annoncé le retour du milieu belge pour affronter Lens.
Le terrain synthétique de Berne a eu raison de son genou. De retour dans le groupe depuis quelques semaines, Orel Mangala avait malgré tout été ménagé contre les Young Boys en raison de l'état du terrain suisse. Seulement, la blessure de Nicolas Tagliafico dès la mi-temps avait poussé Paulo Fonseca à revoir ses plans et les 45 minutes disputées par le Belge lui ont fait manquer un mois et demi de compétition. Mais il semblerait que les soucis soient derrière Mangala désormais.
"On ne va pas prendre de risques pour les blessés"
Ayant repris l'entraînement avant le déplacement à Marseille, l'ancien d'Everton enchaîne les séances et va donc retrouver le groupe de l'OL pour le quart de finale de Coupe de France. "Orel va faire son retour dans le groupe demain", a annoncé Fonseca. Il est la seule bonne surprise côté lyonnais puisque les autres absences des derniers jours et des dernières semaines seront toujours sur le flanc. "On ne prendra pas de risque sur cette semaine", a poursuivi le coach portugais à la veille de recevoir Lens. Pas de Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert ainsi que Malick Fofana et Ernest Nuamah pour la Coupe mais aussi contre le Paris FC, dimanche.
Est-ce que Mangala pourra remplacer Tessman et être meilleur ? La est la vraie question...
Franchement je ne pense pas. En tout cas ils n'ont pas vraiment le même profil/poste. Mangala selon moi c'est plutôt un mec qui peut être bon si tu l'incorpore dans une équipe qui tourne bien. Mais ce n'est pas le joueur qui te fait passer un cap.
On peut juger que l'équipe tourne bien quand-même, mais j'ai surtout peur qu'il ne puisse pas tenir 90 minutes voir qu'il rechute.
Tessman me chagrine car il peut faire des matches où il est bon / moyen-bon mais depuis quelques temps (pas mal de temps) il enchaine plutôt les perf mauvaises / très mauvaises. À quelques mois de la Coupe du Monde dans son pays, on pourrait y voir une stratégie de l'échec bien involontaire mais dont on sait qu'elle existe.
Pour revenir à Mangala, il n'a pas eu beaucoup la chance d'enchainer les matches et de monter en puissance, mais son profil défensif permettrait de se passer de l'Étasunien pas dans son assiette. J'espère que ça va le faire.