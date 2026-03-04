Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Absent depuis le match à Berne fin janvier, Orel Mangala va retrouver le groupe de l'OL jeudi soir. Paulo Fonseca a annoncé le retour du milieu belge pour affronter Lens.

    Le terrain synthétique de Berne a eu raison de son genou. De retour dans le groupe depuis quelques semaines, Orel Mangala avait malgré tout été ménagé contre les Young Boys en raison de l'état du terrain suisse. Seulement, la blessure de Nicolas Tagliafico dès la mi-temps avait poussé Paulo Fonseca à revoir ses plans et les 45 minutes disputées par le Belge lui ont fait manquer un mois et demi de compétition. Mais il semblerait que les soucis soient derrière Mangala désormais.

    "On ne va pas prendre de risques pour les blessés"

    Ayant repris l'entraînement avant le déplacement à Marseille, l'ancien d'Everton enchaîne les séances et va donc retrouver le groupe de l'OL pour le quart de finale de Coupe de France. "Orel va faire son retour dans le groupe demain", a annoncé Fonseca. Il est la seule bonne surprise côté lyonnais puisque les autres absences des derniers jours et des dernières semaines seront toujours sur le flanc. "On ne prendra pas de risque sur cette semaine", a poursuivi le coach portugais à la veille de recevoir Lens. Pas de Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert ainsi que Malick Fofana et Ernest Nuamah pour la Coupe mais aussi contre le Paris FC, dimanche.

    à lire également
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance"
    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - mer 4 Mar 26 à 15 h 26

      Est-ce que Mangala pourra remplacer Tessman et être meilleur ? La est la vraie question...

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 4 Mar 26 à 15 h 28

        Franchement je ne pense pas. En tout cas ils n'ont pas vraiment le même profil/poste. Mangala selon moi c'est plutôt un mec qui peut être bon si tu l'incorpore dans une équipe qui tourne bien. Mais ce n'est pas le joueur qui te fait passer un cap.

        Signaler
        1. OLsan
          OLsan - mer 4 Mar 26 à 15 h 48

          On peut juger que l'équipe tourne bien quand-même, mais j'ai surtout peur qu'il ne puisse pas tenir 90 minutes voir qu'il rechute.
          Tessman me chagrine car il peut faire des matches où il est bon / moyen-bon mais depuis quelques temps (pas mal de temps) il enchaine plutôt les perf mauvaises / très mauvaises. À quelques mois de la Coupe du Monde dans son pays, on pourrait y voir une stratégie de l'échec bien involontaire mais dont on sait qu'elle existe.

          Pour revenir à Mangala, il n'a pas eu beaucoup la chance d'enchainer les matches et de monter en puissance, mais son profil défensif permettrait de se passer de l'Étasunien pas dans son assiette. J'espère que ça va le faire.

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance" 16:15
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe 15:25
    Sulc buteur sur corner à Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h 14:36
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver" 13:52
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    Les résultats internationaux des joueuses d’OL Lyonnes mardi 13:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens 12:13
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes - Bleues : Diani, Katoto et Sombath vainqueures dans la douleur 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens 09:30
    Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
    OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage 08:45
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 08:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 07:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 03/03/26
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin 03/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 03/03/26
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 03/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut