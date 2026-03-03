Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta

L'Olympique lyonnais affrontera le Celta pour le compte des 8es de finale de la Ligue Europa. Une confrontation inédite entre les deux clubs.

À l’occasion du tirage au sort effectué à Nyon (Suisse) par l’UEFA vendredi dernier, l’Olympique lyonnais a hérité du Celta en 8es de finale de Ligue Europa. Le match aller sera en Espagne, le jeudi 12 mars prochain (21 heures). Le match retour se jouera à Décines, une semaine plus tard (18h45). Un dénouement satisfaisant pour les dirigeants rhodaniens, qui préféraient tomber sur la formation de Galice plutôt que sur le LOSC, l’autre possibilité.

Ces derniers ont néanmoins affiché leur méfiance. Installés à la 6e place de Liga, les hommes de Claudio Giraldez sont difficiles à manœuvrer. Portés par leur buteur expérimenté de 33 ans, Borja Iglesias, auteur de 14 réalisations et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, les Bleus et Roses espèrent tenir tête à l'OL dans cette première confrontation entre les deux institutions.

L'OL en réussite face aux clubs espagnols en C3

Depuis sa première participation à la Ligue Europa lors de la saison 2012-2013, le Celta n'est que la 4e équipe ibérique rencontrée par l’Olympique lyonnais. La première étant l’Athletic Club lors de la phase de groupes cette même saison. Il s’était imposé à l’aller comme au retour (2-1, 2-3). L'année suivante, en 2013-2014, les septuples champions de France avaient croisé à deux reprises le Real Betis. Après un match nul à l’aller (0-0), ils avaient gagné au retour (1-0).

Les deux adversaires se sont ensuite retrouvés très récemment, en 2025, le 6 novembre, à l’occasion de la 4e journée (défaite 2-0). Ajoutons qu'en 2018, l’OL avait triomphé à deux reprises de Villarreal en 16es de finale. D’abord à domicile à l’aller (3-1), puis dans l’antre du "sous-marin jaune" au retour (0-1).

De beaux souvenirs sur la scène européenne

Avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite face aux clubs espagnols dans la compétition, la réussite rhodanienne pourrait donner de bonnes idées aux hommes de Paulo Fonseca. Cette parenthèse galicienne permet également aux supporters lyonnais de se remémorer de belles soirées de Ligue des champions. Notamment l'iconique 8e de finale retour face au Real Madrid, le 16 février 2010, quand Miralem Pjanić avait qualifié les siens (0-1). Mais aussi le fameux 8e de finale aller contre le FC Barcelone en 2009 (1-1) lorsque la légende Juninho avait inscrit un coup franc dont lui seul a le secret.