Actualités
Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d’OL – Nice (@OL)

OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk

  • par Elohan Latta

    • Roman Yaremchuk a été titularisé pour la première fois avec l’OL lors du 127e choc des "Olympiques". En manque de condition physique, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre.

    Comment faire oublier l’absence de Pavel Šulc ? En arrivant dans les travées du Vélodrome pour OM-OL (3-2), Roman Yaremchuk, titulaire, avait pour mission remplacer le meilleur buteur de l’OL cette saison. Mais le contrat n’a pas vraiment été rempli. Présent dans le 11 de départ pour la première fois en club depuis le 20 décembre dernier, le joueur de 30 ans n’a pas montré assez de tranchant, sans doute à cause de son manque de rythme. 

    Privés de ballon pendant le premier acte, les hommes de Paulo Fonseca ont souvent cherché du jeu long vers l’Ukrainien afin de sauter le pressing marseillais. Positionné sur le front de l’attaque, il s’est servi de ses 1,91 m pour conserver quelques ballons. Sans toujours parvenir à les bonifier.

    La balle du break au bout du pied

    C’est surtout en fin de première période que l’attaquant prêté par l’Olympiakos peut nourrir des regrets. Dans les arrêts de jeu, il est lancé sur le côté droit après un beau jeu combiné avec Ainsley Maitland-Niles. Il tente alors une frappe pleine de conviction, mais bute sur Geronimo Rulli. Un choix qui a fait bondir son compère d’attaque, Endrick, qui était prêt à recevoir le ballon pour tenter de marquer.

    Un manque de réalisme regrettable pour l’OL, qui aurait pu rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Un avantage qui aurait "clairement changer le match", comme l'a déclaré notre consultant Nicolas Puydebois dans l’émission "Tant qu'il y aura des Gones", datée du lundi 3 mars.

    Relégué au poste de joker ?

    Remplacé à l’heure de jeu par Rémi Himbert, buteur seize minutes plus tard (1-2, 76ᵉ), l’Ukrainien a vu son remplaçant français être plus tranchant. Multipliant les appels et faisant parler sa hargne, le jeune attaquant, tout juste majeur, a marqué de gros points. Ce jeudi, le coach lyonnais devra faire un choix pour le quart de finale de Coupe de France à domicile face au RC Lens (21H10).

    Face à l'enchaînement de six rencontres en l'espace de dix-huit jours, quelle option privilégier ? Faut-il reconduire l’expérience et la puissance, ou miser sur la fougue et l’insouciance ? Dans un match à élimination directe, le choix ne sera pas anodin. Mais parfois, une dynamique naissante vaut bien plus qu’un statut.

    à lire également
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 13:45
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau 12:46
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens 12:00
    Ligue Europa : le parcours potentiel de l'OL jusqu'à la finale 11:00
    La VAR
    OL - Lens : retour de la VAR pour les 1/4 de finale de Coupe de France 10:00
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    OL - Lens : les Lyonnais souvent bousculés par les Sang et Or 09:00
    Noah Nartey lors d'OM - OL
    En mars, "il n’y a que des grands rendez-vous" pour l'OL 08:00
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    TKYDG : l'OL craque face à l'OM... l'arbitrage dans le viseur 02/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement" 02/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes n’aura pas à laisser partir Chawinga à la CAN 02/03/26
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’incline lourdement contre Toulouse 02/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso grimpe dans la hiérarchie des joueurs les plus capés 02/03/26
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    Mata suspendu pour Le Havre - OL 02/03/26
    Habib Beye, entraîneur de l'OM
    OM - OL (3-2) : Habib Beye répond à Paulo Fonseca  02/03/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes vainqueurs, Becho en action ce lundi 02/03/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : une dernière à la maison pour la réserve de l'OL 02/03/26
    Pierre-Emerick Aubameyang buteur lors d'OM - OL
    L’OM est allé chercher une victoire "au mental" contre l’OL 02/03/26
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : Himbert, un cadeau d’anniversaire au goût amer 02/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut