Roman Yaremchuk a été titularisé pour la première fois avec l’OL lors du 127e choc des "Olympiques". En manque de condition physique, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre.

Comment faire oublier l’absence de Pavel Šulc ? En arrivant dans les travées du Vélodrome pour OM-OL (3-2), Roman Yaremchuk, titulaire, avait pour mission remplacer le meilleur buteur de l’OL cette saison. Mais le contrat n’a pas vraiment été rempli. Présent dans le 11 de départ pour la première fois en club depuis le 20 décembre dernier, le joueur de 30 ans n’a pas montré assez de tranchant, sans doute à cause de son manque de rythme.

Privés de ballon pendant le premier acte, les hommes de Paulo Fonseca ont souvent cherché du jeu long vers l’Ukrainien afin de sauter le pressing marseillais. Positionné sur le front de l’attaque, il s’est servi de ses 1,91 m pour conserver quelques ballons. Sans toujours parvenir à les bonifier.

La balle du break au bout du pied

C’est surtout en fin de première période que l’attaquant prêté par l’Olympiakos peut nourrir des regrets. Dans les arrêts de jeu, il est lancé sur le côté droit après un beau jeu combiné avec Ainsley Maitland-Niles. Il tente alors une frappe pleine de conviction, mais bute sur Geronimo Rulli. Un choix qui a fait bondir son compère d’attaque, Endrick, qui était prêt à recevoir le ballon pour tenter de marquer.

Un manque de réalisme regrettable pour l’OL, qui aurait pu rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Un avantage qui aurait "clairement changer le match", comme l'a déclaré notre consultant Nicolas Puydebois dans l’émission "Tant qu'il y aura des Gones", datée du lundi 3 mars.

Relégué au poste de joker ?

Remplacé à l’heure de jeu par Rémi Himbert, buteur seize minutes plus tard (1-2, 76ᵉ), l’Ukrainien a vu son remplaçant français être plus tranchant. Multipliant les appels et faisant parler sa hargne, le jeune attaquant, tout juste majeur, a marqué de gros points. Ce jeudi, le coach lyonnais devra faire un choix pour le quart de finale de Coupe de France à domicile face au RC Lens (21H10).

Face à l'enchaînement de six rencontres en l'espace de dix-huit jours, quelle option privilégier ? Faut-il reconduire l’expérience et la puissance, ou miser sur la fougue et l’insouciance ? Dans un match à élimination directe, le choix ne sera pas anodin. Mais parfois, une dynamique naissante vaut bien plus qu’un statut.