OL - Lens : les Lyonnais souvent bousculés par les Sang et Or

L’OL affrontera le RC Lens pour le compte des 1/4 de finale de la Coupe de France ce jeudi 5 mars (21h10). Une équipe qui lui donne toujours du fil à retordre.

C’est un duel qui est devenu une très belle affiche française depuis plusieurs années. Depuis le retour du RC Lens dans l’élite lors de la saison 2021‑2022, le club nordiste tient régulièrement tête à l’OL. Mieux encore, le club de Joseph Oughourlian affiche un bilan solide face aux Lyonnais. En neuf confrontations, les Sang et Or comptent quatre victoires, deux matchs nuls et quatre défaites contre son futur rival.

Parmi ces succès, le plus récent est resté dans les mémoires pour son incidence sur le classement final. C’était le 4 mai 2025, lors de la 24e journée de Ligue 1. Alors que Georges Mikautadze venait de relancer les espoirs rhodaniens quelques minutes plus tôt (1-1, 79e), l’ailier marocain Anass Zaroury avait trompé Lucas Perri d’une frappe splendide en pleine lucarne à la 85e minute, offrant la victoire aux Lensois (1‑2).

L’OL vainqueur de la dernière confrontation

Les hommes de Paulo Fonseca ont toutefois de quoi croire à une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France jeudi. Pour leur premier match de la saison 2025-2026, les coéquipiers de Corentin Tolisso s’étaient en effet imposés à Bollaert. À l’époque, Georges Mikautadze, encore lui, avait inscrit l’unique but de la rencontre sur une belle passe de Malick Fofana (0-1, 45e). Une victoire qui avait permis à l'Olympique lyonnais de briser une série de quatre confrontations sans victoire face aux Nordistes depuis décembre 2023 (3 défaites, 1 nul).

Ce choc rime aussi avec le retour de Pierre Sage au Parc OL. Désormais du côté adverse, le tacticien de 46 ans pourrait bien jouer les trouble-fête à Décines. Fort de son expérience de finaliste dans cette compétition avec l’OL lors de la saison 2023-2024, le natif de Lons-le-Saunier compte bien mener son équipe jusqu’au succès en terre décinoise.