OL Lyonnes n’aura pas à laisser partir Chawinga à la CAN

Le Malawi qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations féminines, Tabitha Chawinga aurait pu faire défaut à OL Lyonnes à la fin mars. Finalement, la compétition devrait être déplacée, même si aucune annonce officielle n'a été faite à moins de trois semaines du début de la compétition.

C’est encore une décision qui ne fera pas grandir le football féminin. Ce n’est clairement pas la faute des nations engagées, mais la décision, officieuse mais pas encore officielle, à trois semaines de la compétition n’est clairement pas un bon signal. Si le fait de déplacer la Coupe d’Afrique des Nations féminine très certainement à l’été prochain n’est pas un mauvais choix en soi puisque la compétition tombait en pleine saison, le décider si proche de la cérémonie d’ouverture en dit encore beaucoup sur le combat qu’il reste à mener.

À quand une communication officielle ?

Quoi qu’il en soit, Jonatan Giraldez peut avoir le sourire. Quand on se demandait encore il y a quelques jours quel serait le sort réservé à Tabitha Chawinga, il ne se pose désormais plus. L’attaquante malawite sera bien présente pour les semaines décisives d’OL Lyonnes à la fin du mois de mars avec notamment la double confrontation contre Wolfsburg en Ligue des champions. Qualifié pour la Coupe des Nations, le Malawi devra patienter encore quelques mois avant de goûter à cette compétition. Pour Chawinga, c’est certainement un poids en moins et la chance de ne pas avoir à choisir entre son club et son pays.